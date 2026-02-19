ポケモン東京ばな奈♡ピカチュウ＆イーブイスペシャル缶登場

ポケモン30周年を記念して、「ポケモン東京ばな奈」からとびきりキュートなスペシャル缶が登場♡2026年2月27日(金)発売の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」は、お菓子はもちろん、缶や特典までポケモンづくし。ファン心をくすぐる特別仕様は見逃せません。

はみ出しチョコの贅沢サンド

「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」は、8枚入1,800円(本体価格1,667円)。

内容は、バナナヨーグルト味4枚、キャラメルマキアート味4枚の計8枚入り。

バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたラングドシャにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートのクッキーにはイーブイの絵柄をデザイン。

ショコラが思いきりはみ出す贅沢仕立てで、サクサク食感と濃厚チョコのバランスを楽しめます。※1缶にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

ピエール マルコリーニのホワイトデー2026♡心からありがとうを贈る限定コレクション

きらめく立体デザイン缶

スペシャル缶は、表情やポーズの異なるピカチュウ＆イーブイをエンボス加工で立体的に表現。

蓋や側面には4種類のアートがあしらわれ、ウインクしたピカチュウや振り返るイーブイなど、どの面を正面にしても可愛い仕上がりです。

さらにシリーズ初となる、ピカチュウ＆イーブイデザインのマスキングテープ付き。お菓子を楽しんだあとも、小物入れとして使える正方形缶とともに、癒しの時間を過ごせます♡

販売情報と通販スケジュール

発売日は2026年2月27日(金)。

JR東京駅(ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション、東京ばな奈s、大丸東京店、東京ギフトパレット店、ポケモンストア東京駅店ほか)、羽田空港第1ターミナル、東京ソラマチ(R)1Fイーストヤード10番地「空の小町」などで販売されます。

通販は2026年3月2日(月)10:00より公式オンラインショップ「パクとモグ」、楽天市場店、Yahoo!店にて受付開始。※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了いたします。

※表示の価格は参考小売価格です。

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

30周年を祝う特別なひと缶♡

見た目の可愛さと本格スイーツの美味しさを兼ね備えた、記念イヤーにふさわしい限定アイテム。自分へのご褒美にはもちろん、ポケモン好きの友人へのギフトにもぴったりです♪

特別なピカチュウ＆イーブイ缶で、甘く幸せなひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。