メイク初心者さん必見！失敗しがちなNGアイメイク3選＆改善マニュアル

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。頑張ってメイクをしているのに「なんだか垢抜けない…」と感じる原因は、実は"自己流のメイク方法”かもしれません。今回はメイク初心者さんが失敗しがちなアイメイクと、垢抜けるための改善マニュアルを3パターン紹介します。

初心者さんが失敗しがちなアイメイク．▲ぅ轡礇疋Δ療匹蠅垢

メイクを始めたばかりの頃は、アイシャドウをどれくらい塗ったらいいか分からずに塗りすぎてしまうことも。

使うアイシャドウの色数が多かったり、締め色を二重幅全体に塗ってしまうと、目元が濃くなりすぎて、かえって目が小さく見えてしまいます。

改善マニュアル

メイク初心者さんは、使うアイシャドウの色数と締め色の面積を少なくすると失敗しにくくなります！

色数の多いパレットは、使い方が分からず塗りすぎてしまいがち。

メイク初心者さんは、単色アイシャドウや4色パレットから始めると失敗しにくくなります！

オススメのアイシャドウはこちらです。

rom＆nd スライドインシングル M19 モーブドウ

b idol THE アイパレR 06 本能のヌードベージュ

初心者さんが失敗しがちなアイメイク不自然な涙袋の影

メイクが下手に見えてしまう原因として多いのが涙袋の影の不自然さ。

涙袋の影を専用のライナーやアイシャドウで描くのが定番ですが、濃く描きすぎると逆効果に…。

特にリキッドタイプの専用ライナーは濃さの調整がしにくく、ぼかしにくいので失敗しやすいアイテムです。

改善マニュアル

初心者さんにおすすめなのが、アイブロウペンシルやペンシルタイプの涙袋ライナー。

柔らかく描けて濃さの調整もしやすいので、失敗しにくくなります。

また、なぎなた型のブラシで影をぼかすとより自然な立体感を演出することができます！

涙袋メイクにオススメのアイテムはこちらです。

BBIA ラストオート ジェルアイライナー 13 ピーナッツベージュ

KATE マルチアイライナーブラシ

初心者さんが失敗しがちなアイメイクバサバサのまつ毛

メイクが垢抜けない原因として意外と多いのが、バサバサに見えるまつ毛。

せっかくマスカラを塗っているのにまつ毛がバサバサに見えてしまうと、残念な印象に…。

改善マニュアル

毛先がパックリ割れてしまうと、残念な印象に見えてしまいます。

初心者さんは液がもったりしていて、繊維が少ないマスカラを選ぶのがおすすめです！

オススメのマスカラはこちらです。

キングダム 束感ロングマスカラ ダークブラック

また、まつ毛の方向がバラバラだと微妙な仕上がりになってしまいます。

ピンセットでまつ毛の方向を整え、束感を作ると垢抜けた印象のまつ毛に仕上がります！

いかがでしたか？メイク初心者さんが失敗しがちなアイメイクと、垢抜けるための改善マニュアルを3パターン紹介いたしました。

メイクは、ちょっとしたコツを知るだけで仕上がりが大きく変わります。ぜひ今回紹介したポイントを取り入れて、垢抜けたアイメイクにアップデートしてみてください♡