¡Ö²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Èµ²±¤¬¾Ã¤¨¤ë¡×¡Ö¼ê¤ËÇ®Åò¤ò¤«¤±¤Æ¤â²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×24ºÐ¡¦µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ë¡ÈPTSD¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¡ã¸åÊÔ¡ä
¡Ö»ä¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÃý¤ë¤Èµ²±¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼èºà»þ¤Î²»À¼¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î»³ËÜÉö¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦24ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ï¿²»¤ò»Ï¤á¤ë¤È³«¸ý°ìÈÖ¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï»×½Õ´ü¤Ë¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ÏµÔÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¸åÊÔ¤Ç¤ÏµÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Èµ²±¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤À¡£¤Ä¤é¤¤²áµî¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ²±¤ò¼º¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼«½ý¹Ô°Ù¤Îº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿PTSD¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¿¼¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢PTSD¤Î¼ÂÂÖ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¢¡²¿»þ´Ö¤âÂ¤ÎÌÓ¤ò¤à¤·¤ë
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÃû¸õ¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢²á¸ÆµÛ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£²ÈÄíÆâ¤ÇÉã¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢²áÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥²¼¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤¿¤»¤¤¤«¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë³èÀ²½¤·¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¸ÆµÛ¤¬Â®¤¯Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Ë¤Ï¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ãæ¤ÇÁæ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²á¸ÆµÛ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢·ìÃæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ì»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«½ý¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬È´ÌÓ¡¢Â¤ÎÌÓ¤ò²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤ÆÈ´¤¯¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÓ·ê¤«¤é·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈéÉæ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ò¡¢°ì»þÅª¤ÊÄË¤ß¤ÇÊ¶¤é¤ï¤»¤¿¡£º£¤Ç¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ë¤Ï¡¢È´ÌÓ¤Î½ýÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÃëµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤ä¡¢ÅÚÆü¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ÖºÝ¤Ë¡¢²¿¿Í¤«¤Ç¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ¤¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤ÎÍ¶¤¤¤âÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤¤¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀº¿À²Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÄÌ¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¾ã³²¤Î°ì¼ï¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç²ÈÂ²¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤è¤¯Éã¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤¬µñÀäÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¡×
¢¡¡Ö¡Ø¤Ä¤é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Àº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¸å°ä¾É¤Ç¡¢PTSD¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡PTSD¤È¤ÏµÔÂÔ¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤äÌµÎÏ´¶¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Îµ²±¤¬Ç¾¤ÇÀµ¾ï¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹Àº¿À¼À´µ¤Î°ì¼ï¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¾ÉÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÆÂÎ¸³¡¢¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤äÆÃÄê¤ÎÏÃÂê¤òÈò¤±¤ë²óÈò¹ÔÆ°¡¢£ÉÔÌ²¤äÆ°Ø©¤Ê¤É¤Î²á³ÐÀÃ¡¢¤¼«¸ÊÈÝÄê¤ä´¶¾ð¤ÎËãáã¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤ä²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ê¤ËÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð½ý¤Ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÄË¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿´ÍýÅª¤Ë¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½ý¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿»þ´Ö¤«·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï²á¸ÆµÛ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î»³ËÜÉö¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦24ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ï¿²»¤ò»Ï¤á¤ë¤È³«¸ý°ìÈÖ¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï»×½Õ´ü¤Ë¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ÏµÔÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¸åÊÔ¤Ç¤ÏµÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Èµ²±¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤À¡£¤Ä¤é¤¤²áµî¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ²±¤ò¼º¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼«½ý¹Ô°Ù¤Îº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢¡²¿»þ´Ö¤âÂ¤ÎÌÓ¤ò¤à¤·¤ë
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÃû¸õ¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢²á¸ÆµÛ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£²ÈÄíÆâ¤ÇÉã¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢²áÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥²¼¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤¿¤»¤¤¤«¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë³èÀ²½¤·¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¸ÆµÛ¤¬Â®¤¯Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Ë¤Ï¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ãæ¤ÇÁæ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²á¸ÆµÛ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢·ìÃæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ì»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«½ý¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬È´ÌÓ¡¢Â¤ÎÌÓ¤ò²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤ÆÈ´¤¯¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÓ·ê¤«¤é·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈéÉæ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ò¡¢°ì»þÅª¤ÊÄË¤ß¤ÇÊ¶¤é¤ï¤»¤¿¡£º£¤Ç¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ë¤Ï¡¢È´ÌÓ¤Î½ýÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÃëµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤ä¡¢ÅÚÆü¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ÖºÝ¤Ë¡¢²¿¿Í¤«¤Ç¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ¤¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤ÎÍ¶¤¤¤âÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤¤¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀº¿À²Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÄÌ¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¾ã³²¤Î°ì¼ï¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç²ÈÂ²¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤è¤¯Éã¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤¬µñÀäÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¡×
¢¡¡Ö¡Ø¤Ä¤é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Àº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¸å°ä¾É¤Ç¡¢PTSD¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡PTSD¤È¤ÏµÔÂÔ¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤äÌµÎÏ´¶¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Îµ²±¤¬Ç¾¤ÇÀµ¾ï¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹Àº¿À¼À´µ¤Î°ì¼ï¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¾ÉÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÆÂÎ¸³¡¢¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤äÆÃÄê¤ÎÏÃÂê¤òÈò¤±¤ë²óÈò¹ÔÆ°¡¢£ÉÔÌ²¤äÆ°Ø©¤Ê¤É¤Î²á³ÐÀÃ¡¢¤¼«¸ÊÈÝÄê¤ä´¶¾ð¤ÎËãáã¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤ä²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ê¤ËÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð½ý¤Ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÄË¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿´ÍýÅª¤Ë¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½ý¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿»þ´Ö¤«·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï²á¸ÆµÛ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£