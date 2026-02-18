トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、サンリオキャラクターズとコラボした“もふもふトートバッグ”「IP.トール.クリプティッド.サンリオ-A」(1万780円)が登場！ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4キャラクターがまるごとボア素材のトートバッグに。ぬいぐるみを抱えて＆背負っておでかけしているような推し活バッグを紹介しよう。

サンリオキャラクターズとコラボした“もふもふトートバッグ”「IP.トール.クリプティッド.サンリオ-A」(1万780円)


■全身もふもふ！ぬいぐるみ級のかわいさにひと目ぼれ

「01 ハローキティ」


今回のバッグの大きな特徴が、バッグ全体がボア素材で仕上げられた“ぬいぐるみ感”。耳や手足まで立体的に再現されていて、持った瞬間に思わず頬ずりしたくなるふわふわの触り心地だ。

「02 シナモロール」


「01 ハローキティ」は、トレードマークの赤いリボンとブルーのお洋服をもふもふボアで表現。レトロなキティちゃんの雰囲気がそのまま形になっている。「02 シナモロール」は、ふわっとしたクリーム色のボア素材に大きな垂れ耳、水色のリボンがチャームポイントに。

「03 ポムポムプリン」


「03 ポムポムプリン」は、プリンらしいまろやかなイエローにベレー帽をちょこんと乗せた、ほっこりデザイン。「04 クロミ」は、ブラックのとんがり耳にパープルのドクロマークが目を引くクールなデザイン。クロミ推しはもちろん、ちょっと個性的なバッグを探している人にもささりそう。

「04 クロミ」


■トート＆リュックの2way！推しを“背負って”おでかけできる

リュックスタイルで背負えば両手がフリーに。推しキャラと一緒におでかけしている気分が味わえる


注目したいのが、トートとリュックを切り替えられる2way仕様。内側に収納されたベルトを取り出して外側の金具にセットすれば、あっという間にリュックスタイルに切り替わる。ベルト部分と持ち手に腕を通すだけで両手がフリーになるから、テーマパークやフェスなどアクティブなシーンでも大活躍してくれる。

■A4対応＆ルーポケット搭載。“かわいいだけ”じゃないのがROOTOTE

A4ファイルもすっぽり入る収納力。見た目のかわいさと実用性を兼ね備えた頼れるサイズ感


ぬいぐるみのような見た目ながら、中身はしっかりトートバッグ。サイズはW40×H36×D11センチとA4ファイルがすっぽり入る容量があり、軽量設計だから荷物の多い日でも頼れる相棒になる。

内側はブルーの裏地にポケット付き。口元はスナップボタンで留められるので中身が見える心配もない


背面にはROOTOTEのアイコンともいえる「ルーポケット」を搭載。肩掛けしたまま手を伸ばせば、スマホや鍵、手袋などをサッと取り出せる。さらに内側には吊りポケットも備わっていて、リップやイヤホンなど迷子になりがちな小物の居場所もきちんと確保されている。

背面の「ルーポケット」は手袋やスマホの収納にぴったり


■使わないときは“おすわり”スタイルで。お部屋でも推しと一緒

使わないときはお部屋にちょこんと“おすわり”。ソファやベッドに座らせればインテリアとしても活躍する


バッグとしての出番がない日は、お部屋にちょこんと座らせてディスプレイとして楽しめるのもこのバッグならでは。外ではバッグ、家ではインテリア--推しキャラがいつでもそばにいてくれる暮らしは、日々のちょっとした癒やしになりそう。

自分へのご褒美はもちろん、キャラクター好きの友人や家族への贈り物にしても喜ばれるはず。キャラ違いでリンクコーデを楽しむのもおすすめ。

これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店などにて販売中。

