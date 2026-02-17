media luxe新色ファンデーション♡大人の黄ぐすみ対策ピンク登場

カネボウ化粧品のメイクアップブランドmedia luxeから、人気のパウダーファンデーションに明るめピンクオークルの新色が登場。40代以降の黄ぐすみに着目し、血色感と透明感をプラスするカラーで、大人の肌をいきいきと美しく見せます♡

新色00ピンクよりの明るめ

メディアリュクスパウダーファンデーション（レフィル）



既存色01～03に加わる明るめピンクオークル。透明感を高めるブルーパールに加え、新たにピンクパールを配合。

微細な輝きでほんのり血色感をしのばせ、黄ぐすみを自然にカバーします。明るい肌の方にもなじみやすい色設計です。

新色：00ピンクよりの明るめ

内容量：9g

※ケース別売り

大人世代に明るめ需要拡大

40代は肌の明るさが低下し、黄みが増えやすいターニングポイント。調査では、明るめファンデーションを選ぶ割合が2021年の29％から2025年には46％へ増加。

くすみ対策や若々しい印象を求める声が高まっています。

明るい色でも白浮きせず、赤み・黄みどちらの悩みにも寄り添えるよう、ピンクオークルを新たに開発しました。

〈カネボウ化粧品調べ〉2025年8月40代女性30名Webアンケート

つるたま肌仕上がりの秘密

色ではなく「明るさ」でカバーする設計。明るさアップパウダー配合で光を反射し、厚塗り感なくつるんと均一な仕上がりに。シミ・くすみ・毛穴を自然に整え、表情の動きにもフィットしてくずれにくい*¹。

ひと塗りで、玉のようになめらかな“つるたま肌”を叶えます。

*¹メディアリュクススムースビューティーベース使用の場合

大人の多幸感メイクへ♡

くすみが気になり始めた大人世代の肌に、明るさと血色感をそっとプラスする新色。ピンクパールのやわらかな輝きが、表情までいきいきと見せてくれます。

今の自分をもっと楽しむために、media luxeの新しいファンデーションで、多幸感あふれるベースメイクを始めてみませんか♡