media luxe新色ファンデーション♡大人の黄ぐすみ対策ピンク登場
カネボウ化粧品のメイクアップブランドmedia luxeから、人気のパウダーファンデーションに明るめピンクオークルの新色が登場。40代以降の黄ぐすみに着目し、血色感と透明感をプラスするカラーで、大人の肌をいきいきと美しく見せます♡
新色00ピンクよりの明るめ
メディアリュクスパウダーファンデーション（レフィル）
既存色01～03に加わる明るめピンクオークル。透明感を高めるブルーパールに加え、新たにピンクパールを配合。
微細な輝きでほんのり血色感をしのばせ、黄ぐすみを自然にカバーします。明るい肌の方にもなじみやすい色設計です。
新色：00ピンクよりの明るめ
内容量：9g
※ケース別売り
大人世代に明るめ需要拡大
40代は肌の明るさが低下し、黄みが増えやすいターニングポイント。調査では、明るめファンデーションを選ぶ割合が2021年の29％から2025年には46％へ増加。
くすみ対策や若々しい印象を求める声が高まっています。
明るい色でも白浮きせず、赤み・黄みどちらの悩みにも寄り添えるよう、ピンクオークルを新たに開発しました。
〈カネボウ化粧品調べ〉2025年8月40代女性30名Webアンケート
つるたま肌仕上がりの秘密
色ではなく「明るさ」でカバーする設計。明るさアップパウダー配合で光を反射し、厚塗り感なくつるんと均一な仕上がりに。シミ・くすみ・毛穴を自然に整え、表情の動きにもフィットしてくずれにくい*¹。
ひと塗りで、玉のようになめらかな“つるたま肌”を叶えます。
*¹メディアリュクススムースビューティーベース使用の場合
大人の多幸感メイクへ♡
くすみが気になり始めた大人世代の肌に、明るさと血色感をそっとプラスする新色。ピンクパールのやわらかな輝きが、表情までいきいきと見せてくれます。
今の自分をもっと楽しむために、media luxeの新しいファンデーションで、多幸感あふれるベースメイクを始めてみませんか♡