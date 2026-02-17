天使VS悪魔はお取り込み中…いつも言い合いをしていたら修羅場に!?予想を裏切る展開に情緒が混乱【作者に聞いた】
漫画やアニメで、登場人物に迷いが生じたときに脳内に現れる「天使と悪魔」。天使と悪魔の言い争いを予想していたら、思いもかけぬ修羅場の真っ最中で――!?
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「お取込み中」は、頭の中で囁く天使と悪魔という定番のシチュエーションのはずが、2コマ目で赤く染まった包丁を握る天使と、その傍らに横たわる悪魔という予想外の展開に発展するというものだ。
■オチの“その先”を描いた、天使と悪魔の新解釈。
「天使と悪魔」というよくあるシチュエーションが、想像の斜め上をゆく展開になっているのが印象的な本作「お取込み中」。そのアイデアが生まれた背景について作者の津夏なつなさんに伺うと、「ベタなテーマでどれだけのパターンの4コマが描けるか挑戦していまして、この作品はそのなかの1つです。普通は天使と悪魔が仲たがいした結果、取り返しのつかないオチへとつながるのですが、そのオチの先を描いてみようと思いました。ここに至るまでにどんなドラマがあったのかをいろいろ想像して楽しんでもらえたらと思います」と教えてくれた。
また、電子書籍には読者からのコメントも収録されているという。反響を受けて感じたことについて聞いてみると、「『いろいろ禍根があったんだろうな』と、ここに至るまでの経緯を想像したり 、『よりヤバそうな方へ誘惑されそう』とさらにこの先の展開も想像してくれたり、この4コマからいろいろなドラマを想像してほしかったので、期待通りの反応でうれしかったです」と喜びを語った。
また、その読者コメントから学ぶこともあるという津夏さん。「『新しい天使がやってきて、今後はこの子が悪魔になるんだろうね』というコメントを見て、とてもおもしろい展開だと感心しました。自分でも想像していなかった『その後』のドラマを読者の方から与えられることがよくあります。そのままネタとして拝借したいくらいです(笑)」と読者からの感想に刺激を受けている様子を見せた。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)