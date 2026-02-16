フェンディが目黒蓮を起用した企画「JOURNEY - “旅路”」を始動　第一弾のムービー公開

「フェンディ（FENDI）」が、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用した企画「JOURNEY - “旅路”」を始動した。第一弾のムービーをフェンディ公式LINE、X、Facebookで公開している。

同企画は一年を通じて展開する全4シリーズのインタビューで構成。第一弾のムービーで目黒は、新作バッグ「FENDI Flux Messenger」や厚底スニーカー「FENDI Flight」といったフェンディの2026年春夏メンズコレクションを着用した。

インタビューでは「何事もやる前に自分の中で完成形のイメージがしっかり湧いたら不可能はないなと思います。お芝居という面でさらに進化できたらいいかなと思いますし、人としてもまた一つ成長して帰ってこられたらいいかなと思います」と“不可能はないと思う瞬間”について語った。また「海外に持っていきたいなと思っているのは、フェンディのチャーム。フェンディのバッグにつけて、自分に対しても遊び心を忘れんなよっていうような思いも込めて、お守り的な感じで持っていけたらと思っています」など、フェンディへの愛について話している。

