ÆÍÇ¡½¸¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡×¡£ËÜÍè¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·²¼¤ÇÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¿Í´Ö¤Î½¹°¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤Ï¤º¤Î¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ëºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÀÖ¿®¹æ¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó(@GoAkashin)¤¬ÉÁ¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ç¥¹¥Ô¥å¥¢ ¡Á¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¤è¤ÎÎ¬¡Á¡Ù¤À¡£X(µìTwitter)¤Ç5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÆÉ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÆæ¤Î»ÜÀß¡£²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¼çºÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃË½÷4¿Í¤º¤Ä¤ò´Æ¶Ø¤·¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¥²¡¼¥à¤ò¶¯¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Èà¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¦¥Ö¤ÊÎø°¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¡ÖÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ËÊÒ»×¤¤Ãæ¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥é¥Ö¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¸«¤ì¤ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¸ò¤¸¤ê¤Î¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤Ï¤º¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¡×¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¢£¥®¥ã¥°¡ß¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°Õ³°¤ÊÇØ·Ê
ºî¼Ô¤ÎÀÖ¿®¹æ¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ØÁ´¤Æ¤ò¶ÚÆù¤Ç²ò·è¤¹¤ëÆ¸ÏÃ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¥®¥ã¥°¤È¥é¥Ö¥³¥á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ç¥¹¥²¡¼¥àÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¹½ÁÛÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¥é¥Ö¥³¥á¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÁ¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬¡Ö¥¤¥¥¤¥¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Ì¡²è¤ò¹½À®¤¹¤ëºî¼Ô¼«¿È¤Î´üÂÔ´¶¤¬¡¢ºîÃæ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¡¢ºîÉÊ¤ËÆÈÆÃ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö½Ð¥ª¥Á¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿¼·¡¤ê¤Ø¤ÎÄ©Àï
SNSÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡Ö°ìÈ¯¥Í¥¿(½Ð¥ª¥Á)¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÖ¿®¹æ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ä¹ÊÔ¤È¤·¤Æ¤Î¹½À®¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÀßÄê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÍ½ÁÛ¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¡¢´üÂÔ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê»àÆ®(¡©)¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£»¦È²¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
