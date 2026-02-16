評価が欲しくて【ワークライフバランスを捨てた】結果...主人公にまさかの悲劇が！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仕事で成果を出そうと「ワークライフバランス」を捨てた女性。過酷な労働環境に自ら身を投じた彼女が、心身ともに追い詰められた末に直面した、予想外の結末とは……。

＜前回のお話＞

社会人3年目の私は、キャリアアップを狙うあまり、上司へ「ワークライフバランスを捨てて成果を出す」と宣言しました。

しかし、それを境に周囲から膨大な雑務を押し付けられるようになり、私生活は崩壊。

心身ともにボロボロになりながらも「成果」という強迫観念に縛られていたある日、偶然再会した友人から、私の状況を一変させる衝撃のひと言を突きつけられたのでした。

友人は私の顔を心配そうに覗き込み、「そんなにボロボロになってまで働くのが、あなたの幸せなの？」と静かに問いかけてきました。その瞬間、張り詰めていた糸がプツリと切れたような感覚に陥りました。

帰宅して鏡をまじまじと見ると、そこには生気を失い、まるで別人のように老け込んだ自分の姿が映し出されていて、涙が止まりませんでした。

翌日、私は勇気を出して、今まで引き受けていた過剰な業務の一部を断ることにしました。しかし、一度「なんでもやる人」というレッテルを貼られた職場では、風当たりは冷ややかなものでした。

「やる気があるんじゃなかったの？」という周囲の冷めた視線にさらされ、私は自分が築き上げてきた居場所が、砂の城のように脆いものだったと痛感。