さすが温泉県・大分！「ちょっと奮発したら手に届く」贅沢ホテルがステキすぎる!!【ご褒美ホテル6選 】
2022年から始まった円安の傾向は続き、回復はしばらく見込めそうもない昨今、旅行の需要は海外よりも国内への関心が依然として強い。海外滞在でかかるであろう飲食代をはじめとする費用や移動コストを考えると、「今は国内旅行でちょっと奮発して贅沢したほうがお得かも！」という流れになるのは、もはや当然といえよう。この記事では、現在ニーズが高まっている「ちょっと奮発したら手が届く贅沢」を紹介する。
■2026年の旅のトレンドは「美肌＆ウェルネス・ビューティーテック旅」
世界最大級の旅行サイト・ブッキングドットコムでは、33の国と地域にわたる2万9733人の旅行者を対象に調査を実施し、2026年の「旅行トレンド予測」を発表。そのなかで「美肌＆ウェルネス・ビューティーテック旅」がトレンド入りし、「健康・美容＆美肌」を目的とした旅が、かつてない盛り上がりを見せると予測している。すでにウェルネス滞在のニーズは高まっており、こうした潮流のなか、温泉県・大分の宿泊施設では美肌効果が期待できる温泉に加え、地元食材をふんだんに使った健康にいい食事、癒やしのリラクゼーションメニューなど、滞在そのものを豊かにするコンテンツを充実させている。この記事では「温泉だけではない魅力」を取り入れた大分のご褒美ホテル6選を紹介する。
■ご褒美旅行は大分へ！「さすがは温泉県」と唸る極上ホテルぞろい
今回紹介するのは「大人のご褒美ホテル」と銘打った6つの温泉宿。大分の温泉地といえば人気観光地・別府と湯布院がメジャーだが、魅力的な宿は別府・湯布院だけにあらず！「温泉＋絶景＋贅沢体験」でお肌も心も潤う唯一無二の時間が過ごせること間違いなしのラインナップだ。
【奥日田温泉 うめひびき】
天領日田の奥座敷にあるうめひびきは、露天風呂から見事な響渓谷を望む絶景の温泉宿だ。大山町の名産である梅を使った梅酒作り体験や梅酒試飲体験もできる。見た目も美しく体にもよい“養生膳”と名付けられた料理は五感で味わえ、まずは食前酒として併設する梅酒蔵で作られた1年ものの梅酒と3年ものの梅酒が振る舞われる。心も体も癒やしほぐされる「梅づくし」の温泉宿だ。
■大分県日田市大山町西大山4587
【フリューゲル久住】
広大な久住高原に建つ、1日10組限定の温泉ホテル。全室離れで、全客室には源泉掛け流しの露天風呂が付いており、完全プライベートステイが叶う宿である。温泉は炭酸水素塩泉で美肌効果に定評がある泉質だ。日中は久住高原の森林浴が楽しめ、夜になると満天の星空に圧倒されることだろう。料理はベテランシェフが手がける創作洋風フルコースを味わうことができる。
■大分県竹田市久住町大字栢木6049-89
【スパ・グリネス】
阿蘇くじゅう国立公園・瀬の本高原内に建ち、宿から望む壮大な眺望は一見の価値あり。全9室の離れタイプの客室がそろう小さな隠れ家ホテルだ。夕食はイタリアンのフルコースか和会席から選べる。料理に定評があり、その味を気軽に味わえる日帰りプランも人気が高い。温泉は全客室に露天風呂もしくは半露天風呂が付いており、プライベート空間で存分に温泉を満喫できる。
■大分県玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-2
【料亭やまさ旅館】
すっぽん料理が有名な安心院町にあり、1920年(大正9年)創業の100年を超える老舗の料亭旅館である。すっぽんの生血からはじまり、肝の酢あえ、刺身、肝焼き、唐揚げ、炭焼き…とすっぽんのフルコースを堪能できる。美容効果や滋養効果が高いすっぽん料理で体の内側から美しく健康になろう。やまさ旅館の大浴場は温泉ではないが、宿泊客には近くの安心院温泉の入浴券が進呈される。
■大分県宇佐市安心院町下毛1785
【旅庵蕗薹(ふきのとう)】
仏の里・国東半島の国宝・富貴寺のそばに佇み、心身ともに清められるような特別な時間が流れる宿。客室は宿泊棟に5部屋、離れに3部屋あり、夜は静寂に包まれ、朝は鳥のさえずりで目が覚める。客人は家族のようにもてなされ、布団の上げ下げなどのサービスはないが、「久しぶりに会う親戚をできるだけの料理でもてなしたい」という想いを込められた食事が振る舞われる。温泉は、カルシウム、ナトリウム、炭酸水素温泉。鉄分が多い湯で、色は少し濁った良泉だ。
■大分県豊後高田市田染蕗2365
【別府温泉杉乃井ホテル】
某有名旅行雑誌が選ぶ「九州ナンバーワンホテル」に選ばれた巨大な温泉リゾートホテル。エンターテインメント性が高く、ファミリー層の人気も高い。宿泊棟は「星館」「宙館」「虹館」の3棟があるが、少し贅沢に大人の時間を過ごしたいなら新棟「星館」がおすすめだ。ビュッフェレストランも3つあるが、「和ダイニング星 HOSHI」はビュッフェとは思えない豪華なラインナップが目白押しだ。
■大分県別府市観海寺1
2026年の旅のトレンドは「美肌＆ウェルネス・ビューティーテック旅」。温泉にゆっくり浸かって肌を潤し、おいしく健康な食事でお腹を満たして、自分自身を体の中からリセット！大分での温泉旅は、2026年の旅のトレンドにも合った貴重な体験となるだろう。自分へのご褒美に、“心身の健康”と“美肌”を手に入れるトレンド旅へ出かけてみてはいかがだろうか？
文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
