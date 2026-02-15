スクリーンの向こう側にいた憧れの存在が同じ教室に!?強く見える人の「弱さ」描いた心に響く名作【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
観ていた映画で目を惹いた一人の役者。スクリーンの向こう側にいるはずの彼女は、実は同じ学校のクラスメイトで――。
漫画家の東洋トタン(@To_Yo_Tutan)さんがX(旧：Twitter)に投稿した創作漫画「むこうがわのアリス」は、憧れの俳優であり同級生でもある少女との、出会いと別れを描いた作品だ。X(旧：Twitter)では4000件を超える「いいね」とともに、読者から「好き」「女の子の強さに惹かれる」と好評を呼んだ本作。作者の東洋トタンさんに制作の舞台裏をインタビューした。
映画館のスクリーンで出会った、心を奪われるような演技をする少女。その正体は、同じ高校に通うクラスメイトだった。そんな出会いから始まる青春短編が、東洋トタンさんによる創作漫画「むこうがわのアリス」だ。
作者の東洋トタンさんは本作について「今も昔も映画が大好きなので、一度映画を題材にしてみようと挑戦した作品です」と語る。映画を観ていて出会う“無名だけど滅茶苦茶いい演技をする役者”の存在が花／アリスの着想につながったという。トタンさんは「この作品においてアリスは“強さ”、優子は“弱さ”を担っています」と主人公のキャラクターの役割を明言する。夢を追い続けるために必要な強さを持つ花に、優子は憧れと同時に劣等感を抱いていたのだ。
優子の心中や家庭環境は描かれていたが、花については優子の視点からしか知りえず、優子と読者の視点が重なるように表現されている本作。印象的なのは、花が最後まで弱音を見せない存在として描かれている点だ。「一切弱みを見せなかった花は優子にとって、ずっとスクリーンの向こう側の“アリス”だったのだと思います」とトタンさんは振り返る。花の転校によって初めて知る、彼女が抱えていた現実。その喪失と気づきが、優子を次の一歩へと導いていく。
東洋トタンさんにとって本作は、女性同士の関係性を描くことが自身の作風だと再確認できた作品でもあった。「むこうがわのアリス」は、誰かに憧れた経験のあるすべての人の胸に、静かに響く物語だ。
取材協力：東洋トタン(@To_Yo_Tutan)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。