青森発レザーブランド「ゴブ」がポップアップを開催　老舗清水焼工房とのコラボ家具を発売

レザーグッズブランド「ゴブ（GOBU）」が、1983年創業の老舗 清水焼工房「トキノハ（TOKINOHA）」とコラボレーションしたポップアップストアを東京・表参道「WOOD YOU LIKE COMPANY 」に出店した。期間は2月23日まで。

ゴブは、2024年の「ファッション・フロンティア・プログラム（FASHION FRONTIER PROGRAM、以下FFP）」ファイナリストで東北スタンダードマーケット ディレクターを務めた青森県・五戸町出身のデザイナー岩井巽が2023年に設立。国産馬革を使用したウォレットやバッグなどのレザーグッズを販売している。

同ポップアップでは、「Place × Handwork」を掲げ、地域に根ざしたクラフトマンシップによって生まれたプロダクトを完成品としてではなく使い手の暮らしの中で育つものとして提案。会場では青森県産のレザーを使用したバッグ（5万5000円）や、五角形のウォレット（3万6300円）のほか、コラボアイテムとして、国産の漆で仕上げたレザーを用いたスツール（7万400円〜）とサイドテーブル（15万8400円〜）をラインナップしている。

■ GOBU ポップアップ詳細

期間：2026年2月14日（土）〜2月23日（月）※2月18日（水）休み

会場：WOOD YOU LIKE COMPANY 表参道SHOP

所在地：東京都渋谷区神宮前5-48-1

営業時間： 11:00-19:00

■ GOBU：公式サイト