知ってる人だけ得をする「クレカ攻略法」。Visaタッチ決済が“実質10％超”になる方法
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆Visaの「タッチ決済」がお得なキャンペーン開催中！
店頭でクレジットカードを利用する際は、端末にスライドさせたり、差し込んだりして支払いをしている人も多いでしょう。しかしここ数年で、端末にクレジットカードをかざして支払う「タッチ決済」が広まってきました。
JCBやMastercardなど、それぞれの国際ブランドごとにタッチ決済を展開しており、キャンペーンもよく開催されています。その中でも、Visaのキャンペーンが特に多く開催されていますので、今回は「Visaのタッチ決済でお得なキャンペーン」をご紹介します。
2月10日（火）から「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン」が開催されています。キャンペーン期間は4月30日（木）まで。
Visa割のページでメールアドレスとカード番号を登録し、スマホもしくはスマートウォッチで1,000円（税込）以上のVisaタッチ決済をすると抽選に参加できます。
条件を満たせば1日に何度でも抽選に参加でき、期間中の上限は1枚につき100回です。対象のカードを複数枚持っている場合は、その枚数分登録するとそれぞれ上限までルーレットを回せます。
買い物をすると後日抽選メールが届きます。そして届いてから240時間以内に抽選を行う必要があります。
◆ハズレなしで還元率10%以上
このキャンペーンの凄いところは、抽選でハズレがないというところです。1等500円（当選確率10％）、2等150円（当選確率30％）、3等100円（当選確率60％）のいずれかが必ず当たります。もし1,000円ちょうどの買い物をしたら、最低でも100円が当たるので、還元率10％以上ということになります。
僕はVisaカードを何枚か持っていて、その中でもVポイントPayと楽天カードをVisa割に登録しました。PayPayカードやビューカードなど対象外となるカードも複数あるのでご確認ください。
◆マルエツでもVisaのタッチ決済がお得に
マルエツでもVisaのタッチ決済のキャンペーンが開催中です。マルエツではイオンマークが付いているカードのVisaのタッチ決済を2,000円（税込）以上利用すると、200WAON POINTが還元されます。キャンペーン期間は2月28日（土）まで。
1人10回までキャンペーンが適用されるので、最大2,000ポイントもらえます。全国のマルエツプチ、リンコスも対象です。キャンペーンに参加するためには応募が必要ですが、応募は期間中だったら買い物の前でも後でも大丈夫です。
ただし、イオンカードはApple Payなどスマホに登録することができません。そのため、Visaのタッチ決済をするためには実物のカードを持っていく必要があります。最初のVisa割のキャンペーンはスマホのタッチ決済が条件なので、マルエツのキャンペーンと併用はできません。
◆Oliveで対象店舗での還元率がアップ
最後はOliveについてです。Oliveのお得は今までに何度もこちらの連載でご紹介してきました。Oliveは対象店舗で「7％還元」という驚異の還元率を誇るカードです。条件を満たすと最大20％まで還元率を上げることもできます。
そのOliveの還元率が変わったのです。ここまで高還元だと還元率が下がる変更かと思いきや、なんと還元率アップの変更でした。2月1日（日）からOliveのスマホのVisaタッチ決済で「8％還元」になっています。
対象店舗はマクドナルド、サイゼリヤ、すき家、ガスト、ローソンなどです。誰もが知る有名なチェーン店ばかりで、よく利用する方は絶対にOliveがおすすめです。
