高さも組み合わせも思いのまま。毎日の収納をもっと軽やかに【アイリスオーヤマ】のスチールラックがAmazonに登場!
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
汚れに強く、組み立て簡単。暮らしに寄り添うタフな収納棚【アイリスオーヤマ】のスチールラックがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのスチールラックは、フレームを広げて棚板を置くだけで、約1分で組み立てられる多目的ラックだ。工具不要で扱いやすく、家具の組み立てが苦手な人でも届いてすぐに使える手軽さが魅力だ。5段タイプは上下を連結して固定するだけの簡単構造で、付属工具を使えば約3分で完成する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
棚板は7段階で高さ調節ができ、置くものに合わせて柔軟にレイアウトを変えられる。サイドフックを押し込むだけで連結できる仕組みのため、複数台を組み合わせて自由にカスタマイズでき、用途に合わせた収納スペースを作りやすい。
→【アイテム詳細を見る】
棚板には両面メラミン加工を施し、汚れや傷に強く、調理器具の蒸気にも傷みにくい仕様になっている。汚れても拭き取るだけで手入れができ、日常使いに適した耐久性を備える。各棚の耐荷重は15キログラム、全体で75キログラムとしっかり支える構造で、キッチンや洗面所、玄関などさまざまな場所で活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
組み立てやすさと強度、カスタマイズ性を兼ね備えた、使い勝手の良い収納ラックだ。
汚れに強く、組み立て簡単。暮らしに寄り添うタフな収納棚【アイリスオーヤマ】のスチールラックがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのスチールラックは、フレームを広げて棚板を置くだけで、約1分で組み立てられる多目的ラックだ。工具不要で扱いやすく、家具の組み立てが苦手な人でも届いてすぐに使える手軽さが魅力だ。5段タイプは上下を連結して固定するだけの簡単構造で、付属工具を使えば約3分で完成する。
→【アイテム詳細を見る】
棚板は7段階で高さ調節ができ、置くものに合わせて柔軟にレイアウトを変えられる。サイドフックを押し込むだけで連結できる仕組みのため、複数台を組み合わせて自由にカスタマイズでき、用途に合わせた収納スペースを作りやすい。
→【アイテム詳細を見る】
棚板には両面メラミン加工を施し、汚れや傷に強く、調理器具の蒸気にも傷みにくい仕様になっている。汚れても拭き取るだけで手入れができ、日常使いに適した耐久性を備える。各棚の耐荷重は15キログラム、全体で75キログラムとしっかり支える構造で、キッチンや洗面所、玄関などさまざまな場所で活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
組み立てやすさと強度、カスタマイズ性を兼ね備えた、使い勝手の良い収納ラックだ。