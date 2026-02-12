出先での「ここにゴミ箱があれば…」から解放！ キャンドゥの1枚7円“携帯用ゴミ袋”、使ったら手放せなくなったワケ
ちょっとしたお出かけ、食べ歩き、子どもとの外出や公園遊びのときなど、「ゴミ袋があれば……」と思った経験はありませんか？
食べ物やお菓子の袋、使用済みのティッシュやウェットシートなどを、そのままバッグに入れるのは抵抗があるし、ゴミ箱を毎回探すのも大変。
そんなプチストレスをサクッと解決してくれるのが、キャンドゥで見つけた「携帯用ゴミ袋」です。様々な店舗でも同様のものが売られていますが、今回購入した商品ならではの使いやすさがあったので紹介していきます。
◆ゴミ袋とケースがセットで使いやすい
キャンドゥの「携帯用ゴミ袋」は、約22×31cmのゴミ袋が15枚とケースが付いて110円（税込）とお手頃価格。1枚あたり約7.3円です。ちょっとしたゴミを入れるのに使いやすいサイズ感の袋で、ロール状になっているため、かさばらず持ち運びに適しています。
ケースの中にロールをセットして、蓋を閉めればセット完了。蓋の内側には突起が付いているので、ロールがスムーズに回転するよう工夫されています。
袋は穴から取り出せるようになっているので、ロールを引き出して使います。これまで見たことのある携帯用ゴミ袋ケースと大きく違うのが、取り出し口部分がゴムになってストッパーの役割をしてくれている点。急いで袋を取り出したい時、スムーズに袋が出せるのが嬉しいです。
◆どんなシーンでも大活躍の予感！
取り出し口から袋を引き出してミシン目でカットできる仕様になっています。筆者が購入したカラーはネイビーですが、他にはカーキ、ベージュがあり全部で3色展開でした。袋に色が付いていることで、中身が見えないのも良いですね。
カラビナ付きで、バッグにつけておくことで必要な時にサッと取り出しやすく、またケース自体が自立するタイプなので、デスクに置いておいても良いですね。
◆詰め替えのロールセットも販売中
筆者は出店で食べ歩きした時などは毎年子どもにゴミを渡されて困ることが多いので、これからも「携帯用ゴミ袋」を持参して出かけようと思います。
持っておくと重宝すること間違いなしの、キャンドゥ「携帯用ゴミ袋」。詰め替えのロールは3ロールセットで110円（税込）で売られていたので、ずっと使い続けられるのもおすすめのポイントでした。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
