「no-brainer」の意味は？“脳みそがない”ってどういうこと…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「no-brainer」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「簡単」でした！
「no-brainer」は、頭を使う必要のないくらい簡単なことを表した言葉です。
たとえば、使い方が簡単な製品は「no-brainer product」と言います。
似た表現では「piece of cake」＝「楽勝」がありますよ。
「It seems like a no-brainer to me.」
（私には、別に頭を悩ませる問題とも思えませんが）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部