「no-brainer」の意味は？“脳みそがない”ってどういうこと…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「簡単」でした！

「no-brainer」は、頭を使う必要のないくらい簡単なことを表した言葉です。

たとえば、使い方が簡単な製品は「no-brainer product」と言います。

似た表現では「piece of cake」＝「楽勝」がありますよ。

「It seems like a no-brainer to me.」

（私には、別に頭を悩ませる問題とも思えませんが）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。