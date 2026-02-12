開店時間5分前だから「中で待つくらいいいだろ〜！」自動ドアを手でこじ開けてくるお客!?なぜ、そんなに自分本位？【インタビュー】
開店5分前だから「中で待ってていいか？」と、無理やりドアを開けて入ってくるお客さんを描いた漫画、狸谷(@akatsuki405)さんの電子書籍『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より『だって準備中なんだもん』を紹介するとともに話をを聞く。
【漫画】本編を読む
スーパーにはさまざまなお客さんが来店する。生鮮食品を常温の陳列棚に戻す人やお菓子を開封して食べる子ども、話を聞かない一方的なお客さんなどリアルなスーパーの珍客を描く狸谷さんの漫画は、X(旧Twitter)で3万リツイートを超え『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』という書籍になった。
■開店時間を守らない人は意外と多い？
開店時間より早く来て、「5分前だから、お店の中で待ちたい」と無理やり自動ドアを手でこじ開けて入ってくるお客さんがいるという。「急いでるから」「いいから売れ」と準備ができてない商品を無理やり用意させたり、開いていないレジで「会計しろ」と言ったりと無茶ぶりが多い。
「風除室的なところにベンチが置いてあるような造りの店舗なら『ベンチでお掛けになってお待ちください』的なことを言えるのですが、開店準備中の店舗内で『品物見たいから入れろ！』『今買いたいからレジ開けろ！』というのは迷惑行為でしかないです。ご理解いただきたいです」と、狸谷さん。
入店を許したことで来店が早まった実例もある。「10分前だしいいでしょ？」「15分前もいいよね？」スタッフがいれば1時間前でも開けてほしいと言い出すなどキリがない。そのため、営業時間前はたとえ3分前でも「扉を開けない」「電話も出ない」店舗もあるのだとか。
開店時間前に入店しようとするお客は実は珍しくないようで、断るとクレームをつけてくる人もいる。開店前は準備に追われる忙しい時間帯であり、自分本位な行動で迷惑がかかっていることに気づいてほしいという。
画像提供：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
スーパーにはさまざまなお客さんが来店する。生鮮食品を常温の陳列棚に戻す人やお菓子を開封して食べる子ども、話を聞かない一方的なお客さんなどリアルなスーパーの珍客を描く狸谷さんの漫画は、X(旧Twitter)で3万リツイートを超え『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』という書籍になった。
開店時間より早く来て、「5分前だから、お店の中で待ちたい」と無理やり自動ドアを手でこじ開けて入ってくるお客さんがいるという。「急いでるから」「いいから売れ」と準備ができてない商品を無理やり用意させたり、開いていないレジで「会計しろ」と言ったりと無茶ぶりが多い。
「風除室的なところにベンチが置いてあるような造りの店舗なら『ベンチでお掛けになってお待ちください』的なことを言えるのですが、開店準備中の店舗内で『品物見たいから入れろ！』『今買いたいからレジ開けろ！』というのは迷惑行為でしかないです。ご理解いただきたいです」と、狸谷さん。
入店を許したことで来店が早まった実例もある。「10分前だしいいでしょ？」「15分前もいいよね？」スタッフがいれば1時間前でも開けてほしいと言い出すなどキリがない。そのため、営業時間前はたとえ3分前でも「扉を開けない」「電話も出ない」店舗もあるのだとか。
開店時間前に入店しようとするお客は実は珍しくないようで、断るとクレームをつけてくる人もいる。開店前は準備に追われる忙しい時間帯であり、自分本位な行動で迷惑がかかっていることに気づいてほしいという。
画像提供：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。