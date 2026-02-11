【吉祥寺＆永福町】ハイセンスなカルチャーに浸れる♡ オトナ空間な「おしゃれバー」特集

ひとりで落ち着いた夜を過ごしたい日は、京王井の頭線エリアに訪れてみてはいかが？今回は、ハイセンスなカルチャーに浸れる「吉祥寺＆永福町」のカフェ＆バーをご紹介します。ただお酒を飲むだけじゃ物足りないおしゃれ女子は要チェックです♡

京王井の頭線は“ハイセンスなカルチャー”に浸れちゃう ただお酒を飲むだけじゃ物足りない！そんなおしゃれな乙女におすすめなのが井の頭線。音楽、絵画本......。カルチャーとカクテルの出会いに酔いしれる夜を過ごせます♡

吉祥寺

Check! KOYASUKE レコードと洋酒に酔いしれる オーナーが厳選したこだわりのレコードが流れる店内で、本格タコスと洋酒を味わえる。カクテルは相談して決めることもできるから、バー初心者にもやさしい。 吉祥寺で落ち着いたオトナの夜を楽しむならここで決まり。 ランプが灯る空間で上質なひとときを 季節のフルーツカクテルと手作りタコス 住：東京都武蔵野市御殿山1-4-20

☎︎：0422-26-5369

営：火〜金 18:30〜翌1:00、土・日 17:30〜翌1:00

休：月曜・不定休

Instagram：@koyasuke_bar

永福町

Check! 22 CAFÉ 音楽とお酒と穏やかな時間を 「都会的な距離感と田舎的な親密さ」をコンセプトにしたどこか懐かしい雰囲気のカフェ＆バー。緑豊かな店内ではアートの展示や音楽イベントも開催され、いつ訪れても新鮮。 オリジナルカクテルでさらにおしゃれ気分を満喫して♡ オリジナルカクテルからこだわりのウイスキーまでお酒好きも大満足。 イベントの日はしっとりした雰囲気に ほどよくスパイシーな名物のチキンカレー 人気のとろけるバスクチーズケーキ♡ 店内にはアーティストのCDや作品が並んでる！ ゆったりと過ごせるソファ席も♡ オーナーが買いつけたお洋服も置いてるよ 住：東京都杉並区永福4-4-1-C

☎︎：03-6265-7899

営：12:00〜24:00

休：無休

Instagram：@22cafe 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈