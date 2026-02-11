「夫としてはよさそう」打算で選んだ結婚は失敗だった!?「自分の世界を見つけなって」夫に言われ、パート先で見つけた「新しい恋」【話を聞く】
行き遅れたくないから「夫としてはよさそう」と今の夫と結婚した。東京から大阪に転勤し、知人や友達もいない土地でひとりぼっちのハルは、夫に「自分の時間を作れ」と言われて、パートに出ることにした。そこで出会った大学院生の男の子は夫と真逆の考えを持つ人だった。家政婦のような結婚生活から離れてみると、自分が打算的に結婚したことに気づく漫画家ただっちさん(＠tadatsuchi5555)が描く『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■結婚して3年。すれ違いはじめる夫婦
結婚して3年。夫の転勤で大阪へ引っ越した。夫婦は1年以上レス。結婚2周年の記念日にすれ違ってしまったまま関係を修復できていない。新しい土地で友達も知り合いもいないハルは、休日に街に繰り出したいが、夫は慣れない職場で疲れがたまっていてゆっくり休みたい。そんな些細なことで言い合いになると、「オレありきで遊ぶことを考えてるのやめなよ。ハルも自分の世界を見つけなって」と言われてしまう。今の環境を変えて新しい人間関係を構築しようとハルはパートに出ることにした。
久しぶりに外で働いたハル。初出勤の話を夫にすると「久しぶりに働いて浮かれる気持ちもわかるけど、オレはハルと違って一日中働いてるんだよ。ちょっとは気遣ってほしいな」と、釘をさされてしまう。「たくさん稼いでるほうに気を遣わなきゃいけないのか」ハルは家政婦のような扱いの現状に不満が募った。
じわじわと夫婦関係にひずみが出てきたころ、ハルは同じパート先の大学院生の後藤と打ち解ける。夫と真逆の考えを持つ彼は、ぶっきらぼうだけど優しい。ハルは、後藤に惹かれていることに気づいたけれど、自分が既婚者だと打ち明けることはできなかった。
■不倫をする人は「矛盾や葛藤の中で、本人は何を考えているのか？どんな言い訳をしているのか？」人間らしい部分を描きたかった
――今回不倫というテーマでしたが、描くにあたってどのような思いがありましたか？
『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』は、KADOKAWAの編集さんから「不倫をテーマにした漫画を描いてみませんか」と声をかけていただいたのがきっかけで生まれました。物語を考える前に、このタイトルをいただいて、正直かなりドキッとした覚えがあります(笑)。
そこから、この言葉が持つ意味を自分なりに噛み砕きながら、ストーリーを組み立てていきました。もともと私の中には、人間は本能的に、「一人の人だけをずっと愛し続けるのは難しいんじゃないかな？」という疑問がありました。ただ、「不倫」を肯定したいわけではなく、人間の弱さ、心が揺らぐ瞬間を素直に描きたい、という気持ちのほうが強かったです。
夫以外の誰かを好きになってしまうこと自体は、ある意味とても人間臭い感情だと思います。それを理性で必死に抑える人もいれば、心の中だけで楽しむ人、ダメだとわかっていても止められずに一歩踏み出してしまう人もいる。きっとその選択は人それぞれですよね。その矛盾や葛藤の中で、本人は何を考えているのか、どんな言い訳をしているのか。そういう部分こそがすごく人間らしくて、物語としておもしろくなるんじゃないかな、と思いながら描きました。
――制作するうえでこだわったところはありますか？
罪悪感を抱きつつも、本能で「きゅぅうん」となってしまうようなときめきの描写には特にこだわりました。そしてその後、「ダメだ」と罪悪感を抱く心の動きを丁寧に描きたいと思いました。また、不倫相手を好きになればなるほど、夫の欠点が目につき、どんどん嫌いになっていく過程をしっかり描こうとしました。恋に落ちている間は、不倫相手は美化モード、夫は欠点探しモードのフィルターがかかっていると言った感じでしょうか。非常に身勝手ですが、こういうところがまさに人間だと思います。
――ここに注目して読んでほしいなどのポイントはありますか？
不倫相手が既婚者だと知らずに、どんどん恋愛の沼に落ちていく様子に注目してほしいと思いました。男性の読者さんからすると、とんでもなく酷い女だと言われるかもしれません。ですが、相手の好意が薄らわかりつつも、聞かれなければ、彼氏がいると言わない女性って意外とたくさんいるような気がします(夫がいる場合は言う人が多いでしょうが)。悪意があるというより、「今の関係を壊したくない」「嫌われたくない」という弱さの延長線上にある選択だと思います。そのあいまいさの延長線上で、どんどんズレが生じ、気づかないうちに取り返しのつかない状況になってしまったりするのですが…。
――結末も気になりますが、本作の見どころを教えてください。
「絶対あり得ない」「わからなくもない」「すごくわかる」など、この漫画に寄せられる感想は、きれいに分かれています。同じ内容を読んでも、読む方の立場や経験、その時の気持ちによって受け取り方が大きく変わるのがとても印象的でした。嫌悪感を持つことも、共感してしまうことも、すべて本能的な反応だと思います。その揺れ動く感情こそが、この漫画を楽しむポイントなのかな、と思いました。ぜひ、ご自身がどこのイラついたのか、どんな気持ちになったのか、意識しながら読んでみてほしいです。そして、ほかの読者さんの視点を確かめられるレビューも作品の一つだと思って楽しんでいただけたらと思います！
――そのほかにはどのような漫画を描いていますか？
昨年末に『夫がいても誰かを好きになっていいですか？〜コンビニで見つけた私の恋〜』という新刊を出しました。こちらの漫画もまた同じシリーズなのですが、ほかの2作品とは違い主人公の行動力が高く、また違った雰囲気を楽しめるのではないかと思います。絶対に最終話まで読んでいただきたい内容です！また、週刊誌「女性セブン」にて『木曜日の妻たち』という漫画も連載中です。こちらは不倫だけでなく、家庭のさまざまな問題をテーマにしています。ぜひ、手にとってみていただければ幸いです。
取材協力：ただっち(＠tadatsuchi5555)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■結婚して3年。すれ違いはじめる夫婦
結婚して3年。夫の転勤で大阪へ引っ越した。夫婦は1年以上レス。結婚2周年の記念日にすれ違ってしまったまま関係を修復できていない。新しい土地で友達も知り合いもいないハルは、休日に街に繰り出したいが、夫は慣れない職場で疲れがたまっていてゆっくり休みたい。そんな些細なことで言い合いになると、「オレありきで遊ぶことを考えてるのやめなよ。ハルも自分の世界を見つけなって」と言われてしまう。今の環境を変えて新しい人間関係を構築しようとハルはパートに出ることにした。
久しぶりに外で働いたハル。初出勤の話を夫にすると「久しぶりに働いて浮かれる気持ちもわかるけど、オレはハルと違って一日中働いてるんだよ。ちょっとは気遣ってほしいな」と、釘をさされてしまう。「たくさん稼いでるほうに気を遣わなきゃいけないのか」ハルは家政婦のような扱いの現状に不満が募った。
じわじわと夫婦関係にひずみが出てきたころ、ハルは同じパート先の大学院生の後藤と打ち解ける。夫と真逆の考えを持つ彼は、ぶっきらぼうだけど優しい。ハルは、後藤に惹かれていることに気づいたけれど、自分が既婚者だと打ち明けることはできなかった。
■不倫をする人は「矛盾や葛藤の中で、本人は何を考えているのか？どんな言い訳をしているのか？」人間らしい部分を描きたかった
――今回不倫というテーマでしたが、描くにあたってどのような思いがありましたか？
『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』は、KADOKAWAの編集さんから「不倫をテーマにした漫画を描いてみませんか」と声をかけていただいたのがきっかけで生まれました。物語を考える前に、このタイトルをいただいて、正直かなりドキッとした覚えがあります(笑)。
そこから、この言葉が持つ意味を自分なりに噛み砕きながら、ストーリーを組み立てていきました。もともと私の中には、人間は本能的に、「一人の人だけをずっと愛し続けるのは難しいんじゃないかな？」という疑問がありました。ただ、「不倫」を肯定したいわけではなく、人間の弱さ、心が揺らぐ瞬間を素直に描きたい、という気持ちのほうが強かったです。
夫以外の誰かを好きになってしまうこと自体は、ある意味とても人間臭い感情だと思います。それを理性で必死に抑える人もいれば、心の中だけで楽しむ人、ダメだとわかっていても止められずに一歩踏み出してしまう人もいる。きっとその選択は人それぞれですよね。その矛盾や葛藤の中で、本人は何を考えているのか、どんな言い訳をしているのか。そういう部分こそがすごく人間らしくて、物語としておもしろくなるんじゃないかな、と思いながら描きました。
――制作するうえでこだわったところはありますか？
罪悪感を抱きつつも、本能で「きゅぅうん」となってしまうようなときめきの描写には特にこだわりました。そしてその後、「ダメだ」と罪悪感を抱く心の動きを丁寧に描きたいと思いました。また、不倫相手を好きになればなるほど、夫の欠点が目につき、どんどん嫌いになっていく過程をしっかり描こうとしました。恋に落ちている間は、不倫相手は美化モード、夫は欠点探しモードのフィルターがかかっていると言った感じでしょうか。非常に身勝手ですが、こういうところがまさに人間だと思います。
――ここに注目して読んでほしいなどのポイントはありますか？
不倫相手が既婚者だと知らずに、どんどん恋愛の沼に落ちていく様子に注目してほしいと思いました。男性の読者さんからすると、とんでもなく酷い女だと言われるかもしれません。ですが、相手の好意が薄らわかりつつも、聞かれなければ、彼氏がいると言わない女性って意外とたくさんいるような気がします(夫がいる場合は言う人が多いでしょうが)。悪意があるというより、「今の関係を壊したくない」「嫌われたくない」という弱さの延長線上にある選択だと思います。そのあいまいさの延長線上で、どんどんズレが生じ、気づかないうちに取り返しのつかない状況になってしまったりするのですが…。
――結末も気になりますが、本作の見どころを教えてください。
「絶対あり得ない」「わからなくもない」「すごくわかる」など、この漫画に寄せられる感想は、きれいに分かれています。同じ内容を読んでも、読む方の立場や経験、その時の気持ちによって受け取り方が大きく変わるのがとても印象的でした。嫌悪感を持つことも、共感してしまうことも、すべて本能的な反応だと思います。その揺れ動く感情こそが、この漫画を楽しむポイントなのかな、と思いました。ぜひ、ご自身がどこのイラついたのか、どんな気持ちになったのか、意識しながら読んでみてほしいです。そして、ほかの読者さんの視点を確かめられるレビューも作品の一つだと思って楽しんでいただけたらと思います！
――そのほかにはどのような漫画を描いていますか？
昨年末に『夫がいても誰かを好きになっていいですか？〜コンビニで見つけた私の恋〜』という新刊を出しました。こちらの漫画もまた同じシリーズなのですが、ほかの2作品とは違い主人公の行動力が高く、また違った雰囲気を楽しめるのではないかと思います。絶対に最終話まで読んでいただきたい内容です！また、週刊誌「女性セブン」にて『木曜日の妻たち』という漫画も連載中です。こちらは不倫だけでなく、家庭のさまざまな問題をテーマにしています。ぜひ、手にとってみていただければ幸いです。
取材協力：ただっち(＠tadatsuchi5555)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。