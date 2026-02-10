結婚直後に訪れた出産と妻との別れ…命をつないだ妻の最期に夫が決めた覚悟は「妻に恥じない父になる」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
結婚して間もなく赤ちゃんを授かったA子さん夫婦。しかし、出産を目前にしたある日、A子さんは激しい頭痛に襲われ、病院へ緊急搬送される。診断は「重度の脳出血」。医師から旦那さんへ告げられたのは、「治療の術はなく、数日以内に亡くなる可能性が高い」という、あまりにも過酷な現実だった。母体が失われれば、赤ちゃんの命も守れない。緊迫した状況のなか、赤ちゃんは急きょ帝王切開で取り出され、A子さんは血圧を維持しながら、かろうじて生をつないでいた--。
極限状態にもかかわらず、A子さんの身体からは搾乳が追いつかないほど母乳が分泌されていた。「どうにか赤ちゃんに会わせてあげたい」。そう願った看護師は、赤ちゃんをコットに乗せ、A子さんのもとへと急ぐ。寝たきりのA子さんと、産まれたばかりの赤ちゃん。短い時間ではあったが、ついに家族3人がそろう面会がかなった。その直後、A子さんは静かに息を引き取る。看護師は、きっとA子さんは赤ちゃんに会うため、最後の力を振り絞って生き続けていたのだと感じたという。
■「妻に恥じない父になる」残された夫の覚悟
緊急搬送から数週間。A子さんに寄り添い続けた旦那さんは、「妻に恥じないように、子供をしっかりと育てていきます」と心に誓う。突然すべてを失いながらも、彼は新しい命とともに歩む未来を選んだ。看護の現場で生まれ、受け渡された“命のバトン”は、確かに次へとつながれている。
■作者・アヤさんが語る、妊娠と命へのまなざし
本作を描いたアヤさん(@aokitajimaru)は、看護師・看護学生向けWEBメディア「ナース専科」で、実際に看護師から募集したエピソードをもとに漫画を連載している。アヤさん自身も妊娠中、想定外の出来事を経験したという。1人目の妊娠時、産休まであと1カ月という時期に「お腹が張りやすい」と検診で伝えたところ、即座にドクターストップがかかり、その日から急きょ産休に入ることになった。「そこまでとは思っていなかったので、本当に想定外でした」。だからこそ、全国の妊婦に向けて「些細な異変でも、早急に医師に相談してほしい」と強くすすめている。
■命の重みを実感して変わった価値観
妊娠前のアヤさんは、自暴自棄になると簡単に自分の存在を否定してしまうことがあったという。しかし、妊娠・出産を経て、その考えは大きく変わった。「命が宿ること、誕生することの奇跡を目の当たりにして、子供のために自分が1番強く生きなきゃと思うようになりました」。それ以降、自らの命を軽視することはなくなり、すべての命を尊く感じていると語る。「ニュースで流れてくる、目を覆いたくなるような事件や事故が、この世からなくなればいいと心底思っています」。
看護の現場で起きた現実と、そこに確かに存在した希望を描く本作。アヤさんの漫画は、そのほかにも数多く公開されている。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。