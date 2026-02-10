Â¿ËàÀî¤Ë¿Í¤ÎÆ¬¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë!?¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤ËÀø¤à°ÛÊÑ¤Ë¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ïÉÝ¤¤¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Â¿ËàÀî¤Ë¤«¤«¤ëÎ¦¶¶¤òÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤È¤¡¢Àî¤ÎÃæ¤«¤é°ì½Ö¤À¤±¿Í¤ÎÆ¬¤¬¸«¤¨¤¿¡£´ñÌ¯¤Ê¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÏÀîÉß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿zinbei(@zinbei_info)¤µ¤ó¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤âÂ¿ËàÀî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»ÊÔ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥ê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¡£·ëËö¤ÎÀè¤òÆÉ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÁü¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢zinbei¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËèÆü¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤«¤éÂ¿ËàÀî¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Àî¤ÎÃæ±û¤Ë¡Ö¿Í¤ÎÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¸«´Ö°ã¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÆü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¤¿¡£¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á²ÏÀîÉß¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¤½¤ì¡É¡£»ëÀþ¤¬¹ç¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¬¤Ï¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ--¡£
ËÜºî¤ÏÃ»ÊÔ¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¸å¤Ë¤¸¤ï¤ê¤ÈÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤À¡£·ëËö¤ò¤¢¤¨¤ÆÌÀ¼¨¤»¤º¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ë°Ñ¤Í¤ë¹½À®¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿zinbei¤µ¤ó¤Ï¡¢À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Îºî²È¤µ¤ó¤«¤é¡¢Æ±¿Í»ï¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Ø¥Û¥é¡¼¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡ÙÍÑ¤Ë¥²¥¹¥È¸¶¹Æ¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËÜºî¤Ï»°ÊÓ¹½À®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÊÓÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤«¤é°ì½Ö¸«¤¨¤ëÂ¿ËàÀî¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¼ÂºÝ¤ËËèÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èzinbei¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤Õ¤ÈÊ¶¤ì¹þ¤à--¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦¶È¡¦¼«¼çÀ©ºî¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¶²ÉÝ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤¾¤¯¤Ã¤È¤¹¤ëÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜºî¡ÖÂ¿ËàÀî»°ÊÓ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§zinbei(@tz036)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£