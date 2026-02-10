¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤É¤ì¤¬¡ÚÏÂÀ½±Ñ¸ì¡Û¡©Åú¤¨¤é¤ì¤¿¤é½¨ºÍ¡ª
ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤È¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤¬²ò¼á¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó......¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ÈËÜÊª¤Î±Ñ¸ì¤ò¸«¤ï¤±¤é¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤É¤ì¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¡©
¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÏÂÀ½±Ñ¸ì¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½ÆÀ¼¡ÊGun¡Ë¤è¤êÁá¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¡ÊJump¡Ë¤³¤È¤«¤é¡ÖJump the gun¡×¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤âÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô