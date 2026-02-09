¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ßWpc.½é¥³¥é¥Ü♡¿©¤ÙÊª¥â¥Áー¥Õ¤Î»±&»¨²ßÁ´8¼ï
»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc.¡×¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc. Patterns¡×¤«¤é¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡È¿©¤ÙÊª¡É¡£±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤âµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»±¤ä»¨²ß¤¬Â·¤¤¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÁ´8¼ï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹♡
±«¤âÆüº¹¤·¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë»±¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
Wpc.¤«¤é¤Ï¡¢¥Ó¥Ëー¥ë»±1¼ï¤ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ßWpc.¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ó¥Ëー¥ë»±¡£¥Ö¥ëー¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿»ý¤Á¼ê¤äÀÐÆÍ¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê3,300±ß¡¢ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡¢¿Æ¹ü61cm¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¼°¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±¤Ï¡¢¡Ö¼×¸÷¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ë¡×¡Ö¼×¸÷¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥ß¥Ë¡×¡Ö¼×¸÷¥Áー¥º¥ß¥Ë¡×¤Î3¼ï¡£³Æ5,390±ß¡¢ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%(Î¢ÌÌPU¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°)¡¢¿Æ¹ü50cm¡£
¤¹¤Ù¤ÆUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+*¡¢À²±«·óÍÑ¡¢¼×Ç®¸ú²Ì¡¢¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©ÉÕ¤¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡¢¥Áー¥º¤È¥¹¥ó¥¹¥ó&¥Î¥ó¥Î¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Wpc.¤ÎÆü»±
Á´¥«¥éーUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+*À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Î¢ÌÌ¤Î¹õ¿§¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
À²±«·óÍÑ¤ÇÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Rosem¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー♡Ñ³¤²¤Ê¿§µ¤¤òÅ»¤¦
¤Ï¤Ã¿å»ÅÍÍ¤¬´ò¤·¤¤»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à
Wpc. Patterns¤«¤é¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¿å¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°2¼ï¤È¤Ï¤Ã¿å¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á2¼ï¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ßWpc. Patterns¤Ï¤Ã¿å¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢²Á³Ê2,420±ß¡¢ÁÇºà¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¢¥µ¥¤¥ºÉý34cm¡ß¹â¤µ39cm(»ý¤Á¼ê´Þ¤Þ¤º)¡£
¥«¥éー¤Ï¥ª¥á¥Ê¥ì¥Ã¥É(¥¹¥ó¥¹¥ó)¤È¥ª¥á¥Ê¥°¥êー¥ó(¥Î¥ó¥Î¥ó)¤Î2¿§¡£A4ÂÐ±þ¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ßWpc. Patterns¤Ï¤Ã¿å¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¡×¤Ï¡¢²Á³Ê2,420±ß¡¢ÁÇºà¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¢¥µ¥¤¥ºÉý15cm¡ß¹â¤µ13cm¡ß¥Þ¥Á7.5cm¡£
¥«¥éー¤Ï¥ª¥á¥Ê¥ì¥Ã¥É(¥¹¥ó¥¹¥ó)¤È¥ª¥á¥Ê¥°¥êー¥ó(¥Î¥ó¥Î¥ó)¡£Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤â¡ý¡£
ËèÆü¤òºÌ¤ë¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó»þ´Ö
¿©¤ÙÊª¥â¥Áー¥Õ¤È¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤ÊÇÛ¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ßWpc.¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿»±¤«¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤»¨²ß¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬ÃÆ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤Î³°½Ð¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£