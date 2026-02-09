丸亀製麺の「うどーなつ」が1週間限定で3個増量中！3月2日までは「ベリーベリーディップソース」の無料プレゼントも。

丸亀製麺は、2026年2月9日から15日まで、「丸亀うどーなつ」1袋通常5個入りを、価格そのままで3個増量の8個入りで販売。また、3月2日までは「丸亀うどーなつ」の購入で、特製の「ベリーベリーディップソース」を無料でプレゼントするキャンペーンも実施しています。

増量でシェアにもぴったり

もっちもちの食感で人気の、うどんからうまれた人気商品「丸亀うどーなつ」を堪能できる2大キャンペーンが開催中です。

・「丸亀うどーなつ」3個増量

2月9日から15日までの1週間限定で、対象の「うどーなつ」が価格そのままで3個増量して登場。8個すべて独り占めもよし、友達同士で味をシェアするもよし、自宅でのアレンジを楽しんでみるのもよしのボリューム感です。

・「ベリーベリーディップソース」無料配布

さらに、3月2日までは、「丸亀うどーなつ」各種1袋の購入につき「ベリーベリーディップソース」がひとつもらえる企画も実施中。なくなり次第終了します。

「ベリーベリーディップソース」は、いちご果肉入りソースとブルーベリー果肉入りソースのリッチな味わいが特徴。「うどーなつ」のもっちもち食感と相性抜群です。特に、期間限定で販売中の「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」や「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」との組み合わせがおすすめ。"チョコづくし"な味わいにベリーのフルーティーな酸味が加わることで、口いっぱいに広がる華やかな風味を楽しめます。

どちらのキャンペーンも、対象商品は「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」「丸亀うどーなつ きなこ味」「丸亀うどーなつ きび糖味」です。

「丸亀お子さまもちもちセット」各種セットは対象外。

「丸亀うどーなつ」は、一部店舗で販売していません。また、手づくりのため一日の製造数に限りがあり、一時的な欠品や売り切れとなる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部