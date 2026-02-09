金利でお金は増やせる？ 今こそ知りたい“外貨預金”のイロハ

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「外貨建て預金【前編】」です。

外貨建て預金【前編】

西山美紀

にしやま・みき ファイナンシャルプランナー。お金、生き方などをテーマに取材を重ね、日々にうるおいをもたらしてくれるお金の貯め方、使い方を発信中。All About貯蓄ガイド。著書に『お金の増やし方』（主婦の友社）など。

地道奈子

じみち・なこ 28歳・派遣社員。既婚・子なしのDINKS。新NISAへの移行を無事に終えて一息。ポイ活に精を出しつつ、サブスクやスマホなど、新しい固定費の見直しを、目下模索中。

金利が少しずつ上昇中。金利でお金は増やせる？

奈子

最近、金利の上昇がニュースになっていますね。

西山

そうですね。昨年12月の金融政策決定会合で、日銀は政策金利を0.5％から0.75％に引き上げることを決定しました。それに伴い、各金融機関も金利引き上げを発表しています。

奈子

とはいえ、まだまだ1％以下で、高金利にはほど遠いですよね…。金利でお金を増やすなんて、夢の話なんでしょうか？

西山

確かに日本ではまだ預金で増やしにくいですよね。ですが外貨建ての預金（外貨預金）だと状況が少し異なります。外貨預金を活用して増やす方法はありますよ。

奈子

外貨預金！ 名称はよく耳にしますが、具体的な仕組みややり方は知らないかも…。

西山

では、いい機会なのできちんと勉強しましょう！

日本より高金利な傾向に。外貨預金のポイントは？

西山

外貨預金とは、日本円を外貨に替えて預金すること。日本より金利が高い国の通貨で運用することで、より多くの利息が期待できるのが特徴です。

奈子

なるほど。日本より高金利の国って、多いんですか？

西山

主要国の中では、日本の金利水準は低い方なんです。

奈子

ということは、ほとんどの国は日本より高金利!?

西山

そういうことになります。

奈子

そうですか…。俄然、外貨預金に興味が出てきました！

西山

普通預金より定期預金の方が金利が高く設定されていることが多いので、始めるなら定期預金がおすすめ。時期や金融機関によりますが、ネット銀行だと米ドルの定期預金で3〜4％の金利が設定されていることも。

奈子

それは夢がありますね。始める際のポイントや注意点が知りたいです！

西山

詳細は下にまとめていますが、為替レートの影響を受けるので損益が発生することと、為替手数料がかかることですね。

奈子

日本円の預金とは違い、リスクがあるわけですね。

西山

はい。金利が高くても変動が大きい通貨もあるので、金利だけにつられないように。安定性や、情報入手しやすい通貨かどうかが重要になります。米ドルやユーロは比較的安定していますよ。

奈子

身近な通貨は安心かも。

西山

また、為替手数料は金融機関により異なるので、金融機関選びも大切です。

奈子

ふむふむ…。

西山

次回は、そのあたりのコツをレクチャーしますね。

奈子

楽しみです！

外貨預金の基礎知識をチェック！

外貨預金とは？

米ドルやユーロなど、海外の通貨（外貨）で預金すること。預入先となる国の金利が適用され、利息も外貨で受け取る。

特徴

円預金より高金利傾向にある

金利は、各国の金利政策や景気動向などさまざまな要素で決まるため国ごとに大きく異なる。インフレ率が高い国や経済成長が見込まれる国の通貨は高金利傾向となり、外貨によっては円預金よりも高い金利が設定されている。

為替レートの影響を受ける

為替レートの影響を受けるため、それにより損益が発生する。金利によって預金が増えても、預入時と払戻時の為替レートによっては元本割れとなり、預金が減ってしまう可能性が。逆に、預入時より円安になった際に払い戻せば、利息以上の利益を得ることもできる。

為替手数料がかかる

円を外貨に交換する際、外貨を円に払い戻す際、ともに手数料が必要になる。為替手数料は金融機関によって異なるが、1ドルなど1通貨あたり数銭〜数円と幅があるため、金融機関選びのポイントにも。

注意点

為替レートによっては預金が減る場合があることに加え、外貨預金は預金保険制度（ペイオフ）の対象外になるため、外貨の預入先となる金融機関が破綻した場合には保護されない可能性が高い。

外貨預金は､損をする可能性も｡正しい知識とリスク管理が必須！

あくまで投資であることを理解して取り組むことが大切！ 金利の高さだけでなく、通貨の安定性にも注目したい。