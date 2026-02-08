スヌーピーのタグデザインがあしらわれたメッセンジャーバッグがたったの3289円!?「SNOOPY DAIRY MESSENGER BAG BOOK」がまもなく発売！
宝島社から、スヌーピーのかわいいタグデザインがあしらわれたメッセンジャーバッグを封入した「SNOOPY DAIRY MESSENGER BAG BOOK」(3289円)が2026年2月9日(月)より発売される。
【写真】スヌーピーのタグデザインがあしらわれたメッセンジャーバッグを見る
軽量で耐久性にも優れた素材を採用したこのバッグは、13インチのラップトップも収納可能な高さ24.5×幅30×マチ9センチの汎用性抜群なアイテム。コンパクトに見えて収納力たっぷりだから、通勤・通学はもちろんのこと、ジムや小旅行のお供にもぴったりだ。
メインの収納部とは別に、仕分けに便利なオープンポケットが備わるほか、フラップ部分にもファスナーポケットが配され、整理整頓もラクラク！フラップは面ファスナーで閉じることができ、荷物の量に合わせて浅め・深めで留められてフォルムを変えることも可能。
何より、テニスに夢中になるスヌーピーのタグデザインがどこかレトロで、遊び心満点。スヌーピーファンならずとも満足できるデザインだから、アクティブな毎日を送るすべての大人におすすめしたい。
しっかりした作りでスヌーピーのデザインも抜群にキュートなのに、プライスは手頃なこのバッグは、全国の書店にて2月9日(月)より発売スタート。宝島社のECサイト「宝島CHANNEL」では予約も受付中なので、確実にゲットしたい人はこちらを利用しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
