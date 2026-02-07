夫が許せば不倫はセーフ？「バレても怒られない」状況で、妻の心はどう壊れていくのか【作者に聞く】
かなは、夫と娘の3人暮らし。アレルギーがある夫のために手作りの食事を作り、足の悪い義母の面倒を見ながらパートをこなす。生活に過不足はないのに、どこか虚しさを感じている毎日。そんな妻の心を揺らしたのが、パート先のイケメン店長だ。店長とこっそりと会うようになったある日、夫に不倫がバレてしまう。しかし、離婚したくない夫は「不倫をしてもいい」と、店長と会うことを許し――。
■「生活が回らなくなる」から不倫を許す夫
夫にときめかなくなって数年。かなの勤めるパート先に新しい店長がやってきた。若くてイケメンな店長と、店の売り上げや改善方法を話し合っているうちに、2人はパート以外でも会うようになっていく。
タイトルにある通り、本作の衝撃的な点は「夫の公認」であることだ。夫は妻の不倫を知った際、離婚して家事や義母の介護を担う妻がいなくなることを恐れ、「生活が回らなくなるくらいなら」と妻の不倫を容認するのだ。
■編集者からの提案は「公認不倫で」
一風変わったこの設定について、グラハム子さんは「実は担当さんからの提案だったんです」と明かす。「『不倫漫画は人気があるので描いてみませんか？』と。どうやら不倫漫画は今の世に需要があるそうなんです。私としては、最初はちょっと悩みましたが、チャレンジしてみよう！と描くことにしました」
さらに、設定も「公認不倫でお願いします」と決まっている状態でのスタートだったという。取材では、実際に公認不倫をしている人を探して話を聞いたほか、非公認の人や、友人・ママ友の飲み会でも不倫ネタをリサーチ。さまざまな人の経験を混ぜ合わせて、リアリティのある物語を構築していった。
取材を経て、グラハム子さんの心境にも変化があったそうだ。「取材前は、不倫は一部の人がやっているだけの、自分とは縁遠いものだと思っていました。でも取材をしていくうちに、実はどこにでもありふれているんだと感じました」
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
