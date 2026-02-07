【学芸大学】そこでしか出会えない絶品料理も！雰囲気も最高な“隠れ家的NEO酒場”

東急東横線は、お店のデザインも店員さんの雰囲気だってにぎやか。今回は、アットホームな学芸大学駅の「NEO酒場」を2つご紹介します！女子会にぴったりな映える料理から、店員さんとのおしゃべりを楽しめるホットスポットまで♡ みんなでワイワイ飲んで美味しい料理を満喫しちゃお。

東急東横線は“映え〜なNEO酒場”が目白押し♡ ストリートなカルチャーが光る東急東横線は、お店のデザインも店員さんの雰囲気だってにぎやか。 みんなでワイワイ飲んで食べた後は、クラブなどの夜遊びスポットに繰り出すのも◎。

学芸大学

Check! 味な店 マンパイン ジャンルを問わない美味な多国籍料理が魅力 日替わりのおばんざい三種盛りや台湾風角煮など、うまみの仕掛けが光る創作料理が自慢。 店内は立ち飲みスペースもあり、アットホームな雰囲気。カウンター席で店員さんとのおしゃべりを楽しむのも醍醐味です♡ 住：東京都目黒区鷹番2-20-4 学大十字街ビル105

☎︎：03-6452-2610

営：火〜土・祝前日 17:00〜26:00、日祝 16:00〜23:30

休：無休

Instagram：@gakudai_manpain

Check! 学大居酒屋 nicome 路地裏のネオンサインが目印の洋食居酒屋 駅から徒歩1分の洋食居酒屋。オレンジタイルのテーブルが彩る店内は、料理が映えて女子会向き。 イタリアンと和のエッセンスを掛けあわせた創作料理は、見た目も味もここでしか出会えない特別な絶品料理ばかり！ 人気No.1は映え確実な6種類のブルスケッタ！ 住：京都目黒区鷹番2-19-22 g fiesta V 2F

☎︎：03-6452-3686

営：平日 18:00〜翌1:00、土 16:00〜翌1:00、日・祝 16:00〜24:00

休：不定休

Instagram：@nicome.gakugeidaigaku 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈