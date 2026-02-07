ハーゲンダッツ新作♡ブリュレチーズケーキの贅沢食感に注目
スイーツ好きの心をくすぐる、贅沢な新作がハーゲンダッツから登場します。2026年2月3日（火）より期間限定で発売されるミニカップ『ブリュレチーズケーキ』は、なめらかさと香ばしさのコントラストが魅力。一口ごとに広がる奥深い味わいで、忙しい毎日にちょっと特別なご褒美時間を届けてくれる注目のアイスクリームです。
なめらか×カリカリの新感覚
『ブリュレチーズケーキ』は、チーズケーキアイスクリームにカラメルチップを混ぜ込んだ仕立て。一口目から最後まで、ほろ苦い香ばしさとカリカリ食感を楽しめるよう設計されています。
ブリュレ特有の焦がし感を、冷たいアイスの中で表現したハーゲンダッツならではのアレンジが光ります。
素材と配合へのこだわり
チーズケーキアイスクリームには、柔らかな酸味が特徴の北海道産クリームチーズを使用。さらにナチュラルチーズ入りのチーズソースと卵黄を多めに配合し、コクとスイーツ感を引き立てています。
カラメルチップは20パターン以上の試作を重ね、アイスと調和する絶妙なバランスを実現しました。
期間限定で味わう特別感
ハーゲンダッツミニカップ『ブリュレチーズケーキ』（期間限定）
価格：351円（消費税込み、軽減税率適用）
ミニカップならではの食べきりサイズで、リラックスタイムや食後のデザートにもぴったり。全国のスーパーやコンビニで手軽に購入できるのも嬉しいポイントです。
期間限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪
内容量：110ml
発売日：2026年2月3日（火）
販売先：全国のスーパーマーケット／コンビニエンスストア／デパート他
大人のご褒美に選びたい一品♡
濃厚でなめらかなチーズケーキのコクと、香ばしいカラメルのカリカリ感が同時に楽しめるハーゲンダッツの『ブリュレチーズケーキ』。
王道スイーツをアイスで味わう贅沢は、日常を少し特別にしてくれます。自分へのご褒美やリラックスタイムのお供に、ぜひ取り入れてみてください♡