スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜


【漫画】本編を読む

自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。お店を利用するちょっと変わったお客さんやクレーマー対応したエピソードなどコミカルに描き、今後の展開に注目したい作品がそろう。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(12)(13)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに本作に登場するお客さんについても詳しく聞いた。

■常連客の正体は由緒ある寺院のお坊さんだった

01


02


03


アルバイト先のスーパーには、夜遅い時間になるとジャケットにパンツ、ハンチング帽というおしゃれな装いのおじいちゃんが一人で買い物に訪れることがあった。ほかのレジが空いていても、なぜかいつも同じレジに並ぶその姿が印象的だったという。

ある日、そのおじいちゃんが大きな紙袋を抱えて作者のしゃけなかほいさんの前に現れ、「これ、よかったらどうぞ。いつもありがとう」と紙袋を差し出した。中には高級そうな和菓子がぎっしり詰まっていた。戸惑うしゃけなかほいさんに、おじいちゃんは「わしは中国地方の○○寺の坊主でな。たまにこっちへ教えに来とるんじゃ。こういうものはよく貰うんじゃけど、食べきれんし食べて！食べて！」とだけ告げて去っていった。

後日、お寺を調べてみると、そこは広大な敷地を持つ歴史ある寺院であることが判明する。しゃけなかほいさんは「歳をとってもおしゃれなおじいちゃんは素敵だと思い、いつもレジに来てくれるのが密かな楽しみでした」と語り、「こじんまりしたお寺を想像していたので、実際の規模を知って本当に驚きました」と当時を振り返る。

忙しいスーパーで働く日常の中で、さりげない差し入れと、思いがけない素顔を持つ常連客との交流が、しゃけなかほいさんの心に残る温かな体験となり、本作「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜」へとつながっている。ぜひ一度読んでみてほしい。

取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。