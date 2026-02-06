ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

伝説と定番が出会った、毎日を彩る大容量バックパック【ニューエラ】のリュックがAmazonに登場!

1


ニューエラのリュックは、ギャル文化を築いた伝説的ブランド「ラブボート」と、世界的に人気の「ニューエラ」がタッグを組んだ特別なコラボバックパックだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


しっかりとしたポリエステル素材を採用し、デイリーに使える耐久性と扱いやすさを兼ね備えている。ポケットが多く配置されているため、荷物の整理がしやすく、どんなシーンでも活躍する使い勝手の良さが魅力だ。

→【アイテム詳細を見る】

3


16インチのノートパソコンも余裕で収納できる大容量設計で、通勤や通学にも最適。スタイリッシュなデザインにコラボならではの存在感が加わり、普段のコーディネートに取り入れるだけで気分が上がる。

→【アイテム詳細を見る】

4


機能性とファッション性を両立した、毎日使いたくなるバックパックとなっている。