通勤も通学もこれ一つ。使うほど頼れるコラボデザイン【ニューエラ】のリュックがAmazonに登場中‼
伝説と定番が出会った、毎日を彩る大容量バックパック【ニューエラ】のリュックがAmazonに登場!
ニューエラのリュックは、ギャル文化を築いた伝説的ブランド「ラブボート」と、世界的に人気の「ニューエラ」がタッグを組んだ特別なコラボバックパックだ。
しっかりとしたポリエステル素材を採用し、デイリーに使える耐久性と扱いやすさを兼ね備えている。ポケットが多く配置されているため、荷物の整理がしやすく、どんなシーンでも活躍する使い勝手の良さが魅力だ。
16インチのノートパソコンも余裕で収納できる大容量設計で、通勤や通学にも最適。スタイリッシュなデザインにコラボならではの存在感が加わり、普段のコーディネートに取り入れるだけで気分が上がる。
機能性とファッション性を両立した、毎日使いたくなるバックパックとなっている。
