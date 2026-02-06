新宿マルイでHEAVEN Japanポップアップ開催♪理想の下着に出会える
HEAVEN Japanが、新宿マルイアネックスにて期間限定ポップアップショップを開催中です。看板商品の「元祖脇肉キャッチャー」や「ビスチェリーナ」、コルセットブランド「Enchanted Corset」とのコラボアイテムも体験可能。プロのアドバイスを受けながら、理想の下着とコルセットを見て・試して・購入できる貴重な機会です♡
体形に合わせた下着を体験
今回のポップアップでは、シリーズ累計80万本突破の「元祖脇肉キャッチャー」をはじめ、「ビスチェリーナ」「シン・胸不二子ブラ」などを体験可能。
サイズはB～Mカップ、アンダー60～100までの73サイズ展開で、個々の体形や悩みに合わせた下着を試着できます。オンラインではプロからのアドバイスや無料交換・返品サービスも提供しています。
ツーハッチPOPUP SHOP新宿で開催♡春の新作インナー先行発売
Enchanted Corsetとのコラボ体験
2月13日からは、コルセットブランド「Enchanted Corset」とのコラボポップアップも開催。
着圧感やシルエットを自在に調整できる高品質な日本製コルセット「シレーヌ」などが登場し、ブラジャーと組み合わせることで、理想のメリハリボディを実感できます。
着脱はファスナー式で10秒、初心者でも快適に楽しめる仕様です♪
注目アイテムと購入情報
贅沢脇肉キャッチャー（ブラ）／ヴィーナス（コルセット）
ビスチェリーナのノンレース ヌーディーベージュ＆ブラック
セルフィット（ブラ）とシレーヌ（コルセット）
※今回のポップアップショップではセルフィットの取り扱いはございません。
ポップアップ日程
予約不要で気軽に試着・購入が可能。ブラとコルセットどちらも体験できます。
HEAVEN Japan単独：2026年2月5日（木）～12日（木）
HEAVEN Japan×Enchanted Corset：2026年2月13日（金）～18日（水）
場所：新宿マルイアネックス2階イベントスペース
理想の下着で自分らしく美しく♡
HEAVEN Japanのポップアップショップでは、専門家のアドバイスを受けながら、自分の体形にぴったりの下着とコルセットを体感できます。
累計80万本の実績ある「元祖脇肉キャッチャー」やノンレースの「ビスチェリーナ」、10秒で着られる「シレーヌ」など、日常を美しく彩るアイテムが揃う貴重な機会です♪