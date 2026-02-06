【ユニクロ最新チラシ】定番人気のスウェット・ワイドパンツ・ジーンズなどが特価！春の準備をオトクに始めるチャンス。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年2月6日から12日までの期間は、春コーデに活躍する定番のカジュアルアイテムが、特別価格になっています。

大人気アイテム、たっぷり値下げしてる...！

●スウェットシャツ（期間限定1990円）

なめらかで上質な肌触りに、細部まで調整したリラックス感のあるシルエットが特徴のスウェットシャツ。一枚でもシャツと重ね着をしても、きれいめカジュアルな印象に。

モノトーンから淡いくすみ系カラーまで、カラーバリエーションも豊富です。

●タックワイドパンツ（期間限定価格2990円）

体型カバー、美しいシルエット、動きさすさ、これらすべてを叶えてくれる名品パンツ。

タックとセンタープレスでスタイリッシュに見せてくれるので、お出かけからオフィスまで、幅広く活躍します。

●ウルトラストレッチスキニージーンズ（期間限定価格3990円）

美脚効果と動きやすさをアップデートしたジーンズが特別価格に。

ひざ下にかけて自然にすっきりと細くなるテーパードシルエットと、抜群のストレッチ性を持つ素材を掛け合わせています。

さらに、「EZYジーンズ」（3990円）や「ミニケーブルクルーネックセーター」（2990円）などの着回し力バツグンの春物から、「パフテックパーカ」（6990円）に「極暖ヒートテックカシミヤブレンドT」（1990円）といったまだまだ手放せない冬物まで、お買い得商品が目白押しです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）