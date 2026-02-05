ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スイッチひとつでほっとする、やさしいぬくもり【山善】のヒーターがAmazonに登場!

1


山善のヒーターは、手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブで、どこか懐かしくかわいらしいデザインが魅力だ。

2


操作はONとOFFだけのシンプル構造で、誰でも迷わず扱える。デスク下の足元や脱衣所、トイレなど、ちょっとした寒さが気になる場所に置くだけで、すぐに暖かさを届けてくれるコンパクトサイズだ。

3


電源コードは1.5メートルと扱いやすく、補助暖房として日常のさまざまなシーンで活躍する。

4


購入から1年間の保証も付いており、家庭用として安心して使える一台となっている。