「もう次はないかも」焦って結婚した42歳女性が、“たった1年”で離婚した理由
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。
年齢が上がるにつれ、「もうこの年齢だし、次の出会いがいつあるか分からない」と思い、結婚に踏み切る人も少なくありません。年齢や今後の出会いの可能性を考慮して、それほど惹かれない人との結婚を決断する人もいるでしょう。今回は、結婚は生活だと割り切って結婚を決めたものの、1年後に離婚することとなった紗子さんのお話を紹介します。
◆「恋愛と結婚は別」自分に言い聞かせて結婚したけれど
紗子さん（仮名・看護師・42歳）は、マッチングアプリで出会った、同い年の圭介さんと、出会いから半年後に結婚しました。
「出会ったころの彼は優しく、仕事に対しても真面目に向き合う人に見えました。でも正直なところ、生理的にちょっと無理な部分もあったんです。だから、彼との結婚を迷うことはありましたが、恋愛と結婚は別だと自分に言い聞かせました。でも今振り返ると、あのときの私は、焦りの中で冷静さを失っていたんだと思います」
最初に彼に対して不信感を覚えたのは、お金だったそうです。家賃の請求書がポストに入っていたのを見つけたとき、彼はそれを無言で破り捨てたそうです。紗子さんが「え？ どうして？」と聞くと、「そんなの、あとで払えばいいんだよ！」と、大声を出したので、紗子さんは今まで見たことのない夫の姿に驚いてしまいました。
圭介さんは、クレジットカードの明細も見せたくない様子で、お金に関して聞くたびに不機嫌になっていきました。
「私も彼も働いているのに、なぜか生活は常にギリギリでした」
◆突然始まった義母との同居と、突然訪れた限界
そしてある日、突然「母さんも、しばらく一緒に住むから」と言って、理由も説明もないまま、次の週には義母が引っ越してきたそうです。何度も問い詰めると「田舎だと病院が少ないから、一人暮らしさせておくのは心配だろう。わかってくれるよね？」と言われ、結局押し通されてしまいました。でも、準備も心構えもなく始まった同居生活は、地獄の始まりでした。
義母は紗子さんに対して「ご飯、まだ？」「洗濯物もお願いしていい？」と、家事をすべてやらせようとしてきたそうです。
「私は看護師なので、シフト制で夜勤もあります。疲れて帰ってきてもそんなのお構いなしに、家事を要求してくる夫と義母がいました。義母の病院の付き添いも私、支払いも私で、気づけば家賃まで滞納していて、それも私が立て替えました」
紗子さんは、彼と義母に少しは家事をやってもらえるように頼みましたが、圭介さんは「俺は仕事が忙しいし、母さんは年なんだから無理させられないだろう」と言って、紗子さんの大変さを全く理解してくれませんでした。紗子さんはいつしか、自分は妻ではなく、まるで家政婦のようだと感じるようになったそうです。
限界は、ある日突然来ました。ちょうど結婚から1年経った頃、夜勤明けで帰宅すると、テーブルの上にまた請求書が置かれていました。「ねえ、これ、もう払った？」と紗子さんが聞くと、圭介さんは「お前、うるさいんだよ」と言って紗子さんを睨みつけました。
「その一言で、今まで抑えていた何かが切れてしまったんです。私はそのまま荷物をまとめて、家を出ていきました。結局その支払いも私が済ませ、そして数日後に離婚届を出して、すべてを終わらせました」こう話す紗子さんの顔は、もうこれまでのことは吹っ切れたようにスッキリとしていました。
