戦前から生きる祖母の実体験を孫が漫画化！制作過程と心境に迫る！1年以上も躊躇した理由とは？【作者に聞く】
Instagramやライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」で、実話をもとにしたエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。ブログは2021年には月間3000万PVを記録し「ライブドアブログ OF THE YEAR2021」最優秀グランプリを受賞。2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」では、戦前から生きる“祖母・キヨさん”の幼少期からの実体験を漫画化し、コメント欄を解放した最終話には500件以上の熱い応援コメントが寄せられた。
■私(作者)の主観は一切排除した！
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、作者であるゆっぺさんの祖母・キヨさんの実話をもとに描かれた作品だ。ゆっぺさんは「定期的に話を聞いては描くというスタイルで作成していきました」と制作過程を明かしてくれた。その際に心掛けていたのは、「おばあちゃんが言いたいことを全部吐き出すまで、一切口を挟まずに聞くこと」だったという。
「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」で描かれるのは、あくまでキヨさん自身の経験であるため、ゆっぺさんは「私の主観は一切排除しました」とも明かしてくれた。エピソードを誇張したり、美化したりすることはせず、「かっこよく描こうという感情は持たずに取り組みました」と振り返る。また、描く際には「必要以上に悪く描こうという気持ちも、逆によく見せようとする気持ちもなく、聞いたままを描くこと」を心掛けたそうだ。
一方で、漫画化には1年以上の迷いがあったという。ゆっぺさんは「家族の苦労話でお金儲けしていると誤解されたらイヤだなと思い、最初は躊躇しました」と当時の心境を話す。しかし、戦争体験を語れる人が減っていくなかで、「私だけ聞かせてもらっているのはもったいない」と思うようになったという。さらに、キヨさん本人に漫画化の話をしたところ、「いいよ」と快く受け入れてくれたことが後押しとなり、作品化を決意するに至ったとのことだ。
壮絶な人生を生き抜いたキヨさんの物語は、多くの読者の心を強く打つだろう。ぜひ一度読んでみてほしい作品だ。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
