寒い場所にサッと置くだけ。毎日をほっと暖める小さな味方【山善】のヒーターがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽くてシンプル、でもしっかり暖かい。使うほど頼れる電気ストーブ【山善】のヒーターがAmazonに登場!
山善のヒーターは、ここちよいぬくもりを手軽に取り入れられるスタンダードタイプの電気ストーブだ。冷えやすい足元をしっかり暖めてくれるため、冬のちょっとした寒さ対策にぴったり。操作はダイヤルを回すだけのシンプル設計で、誰でも迷わず使える扱いやすさが魅力になっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
誤って転倒させてしまった際には自動で電源が切れる転倒OFFスイッチを搭載し、火災防止に配慮した安心設計だ。運転は2段階切替が可能で、上下どちらかだけを点けたり、両方を点けたりと、シーンに合わせて暖かさを調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
重さは約1.7キログラムと軽量で、家中どこへでも気軽に持ち運べるのも嬉しいポイントだ。
→【アイテム詳細を見る】
幅30.5×奥行13.5×高さ36.5センチメートルのコンパクトサイズで、リビングやキッチン、トイレなどさまざまな場所で活躍する。日常のちょっとした寒さを快適にしてくれる、頼れる電気ストーブとなっている。
軽くてシンプル、でもしっかり暖かい。使うほど頼れる電気ストーブ【山善】のヒーターがAmazonに登場!
山善のヒーターは、ここちよいぬくもりを手軽に取り入れられるスタンダードタイプの電気ストーブだ。冷えやすい足元をしっかり暖めてくれるため、冬のちょっとした寒さ対策にぴったり。操作はダイヤルを回すだけのシンプル設計で、誰でも迷わず使える扱いやすさが魅力になっている。
→【アイテム詳細を見る】
誤って転倒させてしまった際には自動で電源が切れる転倒OFFスイッチを搭載し、火災防止に配慮した安心設計だ。運転は2段階切替が可能で、上下どちらかだけを点けたり、両方を点けたりと、シーンに合わせて暖かさを調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
重さは約1.7キログラムと軽量で、家中どこへでも気軽に持ち運べるのも嬉しいポイントだ。
→【アイテム詳細を見る】
幅30.5×奥行13.5×高さ36.5センチメートルのコンパクトサイズで、リビングやキッチン、トイレなどさまざまな場所で活躍する。日常のちょっとした寒さを快適にしてくれる、頼れる電気ストーブとなっている。