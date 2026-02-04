【かっぱ寿司】厚切りかつおたたき＆釜揚げしらす包みが110円！2月5日から「かっぱの東北のうまいもん祭り」スタート。

かっぱ寿司は、2026年2月5日から25日までの予定で、「かっぱの東北のうまいもん祭り」を開催します（一部改装中の店舗を除く）。

東北の豊かな恵みを堪能できるラインアップ

東日本大震災の被災地域での水産加工業などの復興支援が目的の「東北の海のうまいものが集うサイト"UMIUMA"」とコラボレーションした今回のフェア。

脂がたっぷりのった「気仙沼産 厚切りかつおたたき」、鮮度が高くふっくらとした釜揚げしらすに卵黄ソースを合わせた「福島県産 釜揚げしらす包み 卵黄のせ」などを、110円でお得に楽しめます。

また、三陸産のとろいわしやめかぶ、青森県産のほたてといった東北の豊かな恵みを堪能できる贅沢ネタが勢ぞろいしています。

フェアに登場するラインアップは以下の通り。

・気仙沼産 厚切りかつおたたき

店内で厚切りに切り付けして握っています。かつおのもっちりとした食感が楽しめます。

価格は、一貫110円です。

・福島県産 釜揚げしらす包み 卵黄のせ

ふっくらとした釜揚げしらすを、卵黄ソースに合わせて包んで味わえます。

価格は、一貫110円。

・三陸産 とろいわし塩炙り

脂ののった三陸産いわしを店内で香ばしく炙って仕上げています。レモンをかけて楽しめる一品です。

価格は、一貫140円。

・三陸産 めかぶ＆まぐろ軍艦

三陸産のめかぶとまぐろを合わせています。めかぶのぬめりとまぐろの食感がベストマッチです。

価格は、二貫250円〜。

・気仙沼産 かつおたたき卵黄ユッケ風包み

脂たっぷりのかつおたたきに卵黄を組み合わせたユッケ風。パリッと食感の海苔で包んで食べられます。

価格は、一貫130円。

・青森県産 ボイルほたて軍艦

甘みを感じられる青森県産のボイルほたてに、シャキッとした食感のきゅうりを合わせています。

価格は、二貫250円〜。

・気仙沼産 厚切りかつおたたき 食べ比べ（ねぎ生姜・塩炙り）

生姜と青ねぎが引き立てる脂ののったかつおたたきと、塩をふって炙ったかつおの食べ比べが楽しめます。

価格は二貫260円です。

・青森県産 ボイルほたて入り五目野菜あんかけ醤油ラーメン

懐かしい味わいの醤油スープに、かっぱ寿司オリジナルの五目あんを合わせ、ぷりっと食感の青森県産ボイルほたてをトッピングした、寒い季節にぴったりの1杯。

価格は490円です。

・宮城県郷土料理 サーモンいくらのはらこ飯風〜海苔の佃煮添え〜

塩をふって炙った大切りサーモンと、濃厚な海苔の佃煮、鱒いくらを組み合わせ、「はらこ飯」風に仕上げています。

なお、三陸および常磐産ではない素材を使用しています。

価格は一貫160円〜。

・炙り光物三昧

三陸産のとろいわし、季節の定番・天然メアジ、人気のとろ〆さばを炙り、香ばしく仕上げています。

なお、三陸・常磐ではない素材を一部使用しています。

価格は、三貫340円〜。

天候や入荷状況、売れ行きなどによって期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部