イタリアの“コーヒー王者”兄弟が手掛けるスペシャルティコーヒーが表参道に！「Vannelli Coffee」世界初の旗艦店がオープン
世界最高峰のバリスタ競技会「ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ」に3度出場したジャコモ・バンネリさんと、史上最年少でヨーロッパのラテアート王者となったピエトロ・バンネリさん兄弟が創設した、イタリア発のスペシャルティコーヒーブランド「Vannelli Coffee」(バンネリコーヒー)。
【画像】イタリアでデザインされたシンプルかつモダンな店内のイメージ
輝かしい経歴を持つ兄弟が手掛ける今大注目のコーヒーブランドだが、2026年2月5日(木)、世界初となる旗艦店が東京・表参道にオープンする。
■王者が魅せる！イタリア発の至高のコーヒー体験
これまで、バリスタ向けのアカデミー運営やコーヒー豆の販売などを中心に活動してきた「Vannelli Coffee」。今回、待望の常設店舗が日本に誕生する。
日本進出のきっかけは、兵庫県三木市で家具製造などを行う株式会社小林木工の代表がイタリアを訪れた際、互いのクラフトマンシップに共鳴し、意気投合したこと。その後、2023年に「Vannelli Coffee Japan」を設立し、日本国内でのEC販売やポップアップストアの出店をスタート。今回オープンする旗艦店は、株式会社小林木工との共同出店となる。
旗艦店では、“スペシャルティコーヒーを真の文化体験へと昇華させる”という「Vannelli Coffee」のコンセプトのもと、日本で新たなコーヒーの価値観を創造し、唯一無二のカフェ体験を提供することを目指す。
■希少なゲイシャ種など厳選したコーヒーを展開
特に注目したいのが、ロースターとしてもイタリア王者となった経験を持つジャコモさんが厳選した、世界トップレベルのラインナップ。
栽培が難しく希少な最高品種「ゲイシャ種」をはじめ、豆本来のフルーティーな味わいや豊かなコクを活かした、従来のコーヒーのイメージを覆す一杯を用意する。さらに、コーヒーとのペアリングにぴったりな、イタリアにゆかりのあるスイーツも販売されるそうだ。
店舗デザインは、コーヒーの味わいを最大限に引き立てる、シンプルでモダンなイタリア仕様に。什器の一部はパートナーである株式会社小林木工が製作しており、カウンターに組み込まれる可動式のショーケースなど、家具メーカーならではのアイデアが詰まっている。
今回のオープンについて、バンネリさん兄弟は「単なる新店舗の誕生以上の意味を持ち、伝統への敬意や品質に対する感性という点で共通する日本とイタリアの両国にとって、まさに記念すべき瞬間である」と語る。
表参道という流行の発信地で、イタリアの“コーヒー王者”兄弟が作る真のコーヒー体験が、新たな文化として根付くことになりそうだ。
