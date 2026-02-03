「警視庁」を名乗る電話の手口「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたに容疑がかかっている」新手の詐欺電話にご注意を！【著者に聞く】
知らない番号から着信。出ると「警視庁、捜査二課の…」と名前を名乗り始めた。話を聞くと、「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたに容疑がかかっている」という…全く身に覚えがないが「個人情報を不正利用されているのかも」と言う。それは大変！と話を聞いていくと…？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から『男前の闇バイト』を紹介するとともにゆきたさんに話を聞いた。
■「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたに容疑がかかっている」怪しいと思いながらも、すぐには切れない？
見知らぬ番号からの着信。出ると相手は「警視庁、捜査二課の兼星です」と名乗った。このとき、電話の番号は「知らない国際電話」だったという。「私は海外から荷物が届く予定があったので、その関係かも知れないと思って電話に出てみました」とゆきたこーすけさんの奥さんカツシンさんは経緯を話す。
「警視庁!?」カツシンさんは最初驚いたが、「教えたこともない携帯番号を警察はどのようにして調べたのだろうか？」すぐに疑問に思ったという。「番号が国際電話だったのに『警察』を名乗った時点でおかしいと思ったんですが、私のフルネームを知っていたのでとりあえず話を聞いてみようと思った」と、カツシンさんは当時を振り返る。
警視庁捜査二課の兼星と名乗る男は、「郵便局の口座が闇バイトの振込先に使われている」と言い始め、「あなたに闇バイトの容疑がかかっている」と言い始めた。もちろん、まったく心あたりのなかったカツシンさん。後になって調べてみると、警視庁でなく「○○県警」の場合もあるようだ。「内容はほとんど同じで『あなたに容疑がかかっている』と言いつつ、なぜか別の回線に誘導するみたいなんですよね。流行っているんですかね」と、ゆきたさん。相手は「個人情報が不正利用されているのかもしれない。このまま専用の回線に切り替えて事情聴取したい」と、誘導。
「ちなみにどこから妻の個人情報が漏れたかはわかりません。怪しいとは思いながらも、『警察』と言われるとすぐには切れない感じがあるかもですね。知らない国際番号は出なくていいかもしれません。みなさんお気をつけください」と、注意喚起する。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
