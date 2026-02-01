【1位〜6位】2月2日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】双子座
総合運：★★★★★
あなたの魅力や長所が、まっすぐまわりに伝わるうれしい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。
出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。
金運
今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。
ラッキーアイテム：スニーカー
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】水瓶座
総合運：★★★★★
過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向きあえます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
恋愛運
待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
金運
｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
ラッキーアイテム：スマートフォン
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】獅子座
総合運：★★★★★
やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
恋愛運
言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線をあわせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
金運
「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
ラッキーアイテム：コインケース
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】山羊座
総合運：★★★★☆
懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
恋愛運
思い切った行動や発言をすると、相手からもうれしいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
金運
｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】魚座
総合運：★★★★☆
毎日の習慣になっているものに何か変化をつけてみると、気分も運気もグンとアップする1日。普段とは違う道を歩いたり、いつもは選ばない食べ物を試してみたりするのもいいでしょう。難しいことではなく、簡単にできることがポイント。
恋愛運
恋の相手の発言や態度に「許せない」と感じたり、恋の現状に「これではダメだ」と落ち込んだりするかも。まずは、時間が経てば気分は変わるのだと受け止めて。今日のところは、深く考えないくらいがちょうどいいでしょう。
金運
今後の経済状況を豊かにする情報が舞い込んできそうな運気！大切なのは、待っていないこと。自分から情報を探す行動を起こしてください。これまでとは違う稼ぎ方を考えてみると、より有益な情報にたどり着けそうです。
ラッキーアイテム：ジャケット
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】蟹座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、まわりからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。なににどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ