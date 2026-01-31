走る日も移動の日も軽やかに。持ち歩きたくなるパッカブルジャケット【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場中‼
視認性もスタイルも抜かりなし。早朝ランを快適にする一枚【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!
ニューバランスのジャケットは、左ハンドポケットにそのまま収納できるパッカブル仕様のインパクトウーブンランジャケットだ。薄手のワッシャーナイロン素材にシワ加工を施し、軽やかな着心地とこなれた表情を両立している。
夜間や早朝のランニングでも視認性を高めるリフレクティブパイピングを取り入れ、スタイリッシュさと安全性を兼ね備えたデザインに仕上がっている。
胸元にはブランドを象徴する「The Intelligent Choice」のプリントを配し、シンプルな中に存在感を添えている。
コンパクトに持ち運べるため、ランニングはもちろん、移動や外出時の温度調整にも便利な一着となっている。
夜間や早朝のランニングでも視認性を高めるリフレクティブパイピングを取り入れ、スタイリッシュさと安全性を兼ね備えたデザインに仕上がっている。
胸元にはブランドを象徴する「The Intelligent Choice」のプリントを配し、シンプルな中に存在感を添えている。
コンパクトに持ち運べるため、ランニングはもちろん、移動や外出時の温度調整にも便利な一着となっている。