LE SSERAFIM・宮脇咲良と楽しむ「編み物」の時間！初心者でも本格的なアイテムが編める、こだわり満載のコラボブランドに注目
フェリシモが展開する手作りキットブランド「Couturier(クチュリエ)」が、K-POP5人組ガールズグループ「LE SSERAFIM」のメンバーで、編み物愛好家としても知られる宮脇咲良さんをアンバサダーに迎え、新たなコラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」が誕生した。“愛編む with you(I am with you)”を合言葉に、宮脇さん自身が企画段階から携わった編み物キットやファッションアイテム計5点の予約が2026年1月19日から開始している。
【写真】編み物好きで知られるLE SSERAFIM・宮脇咲良さんの感性が息づいた編み物キットを見る
■初心者でも取り組める！編み物好きの宮脇さんが企画から携わった編み物キットとは？
新コラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」に携わったLE SSERAFIMの宮脇さんは、大の編み物好き。公式のSNSにも編み物をしている様子や、作ったスカーフや小物などをアップしている。
今回登場した編み物キットでは、宮脇さん自身が編み物を始めたばかりのころに難しかったところを熟考するなど、企画の段階から彼女のこれまでの編み物経験が活かされている。そんな編み物キットには、かぎ針編みの基本を学べるキットや、韓国カフェにありそうなかわいいスイーツを編めるキット、かぎ針いらずで作れるお手軽ストラップのキットの3種類が登場する。それぞれのキットでは、1つのアイテムを仕上げられるキットが毎月届く仕様になっている。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYクロッシェレッスンの会」(1セット3300円・全6セット)は、クチュリエでも人気の「かぎ針編み はじめてさんのきほんのき」が、宮脇さんをイメージしたアイテムや色を取り入れた特別バージョンだ。基本の編み方が身につくので、自分の好きな毛糸で編めるようになるためのステップアップにもぴったり。たとえば、ロングマフラーで覚えるのは、2つの編み方だけ。3種類の色を使って、組み合わせの変化を楽しみながら編み上げることができる。また、モチーフチャームでは立体感のある編み方にチャレンジできる。1本の糸から花の形を作る楽しさを味わえる。ほかにもフリルシュシュ、サコッシュ、フォトカードケース、バブーシュカと、ライブにつけて行ったり、SNSで紹介したくなるようなアイテムが、初心者でも簡単に編めるキットだ。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYクロッシェスイーツポーチの会」(1セット4290円・全6セット)は、センイルケーキや犬のカップケーキなど、カラフルでポップな韓国風スイーツをモチーフにした6種類のポーチやきんちゃくが自分で編めるかぎ針編みキットだ。かわいく映えるデザインと、作りやすい小ぶりなサイズ感で、初心者でも気軽に編める工夫が満載されている。つまんで食べたくなってしまうフルーツや、とろけるクリームなど、再現性の高さにもうっとり。作ったアイテムたちを並べてカフェを巡る気分で楽しんでみては。
「編み物は少しハードルが高い」と感じる人におすすめなのは、ショートストラップのDIYキットの「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYショートストラップの会」(1セット4620円・全4セット)だ。コードを結びながら編む形なので、かぎ針を持っていない編み物初心者でも簡単に取り組める。宮脇さんがセレクトした「BLOOM」、「KAWAII」といったキーワードをレタービーズで編み込んでいく形で、集めてつなげればロングストラップとしてマルチに使える便利なアイテムになっている。
■コラボでは完成品も展開！宮脇さんの感性が息づくファッションアイテムとは？
今回のコラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」には、届いたらすぐに使えるファッションアイテムの完成品も登場している。宮脇さんがセレクトした、色使いと毛糸のふわりとした質感が息づくアイテムとは、一体どのようなものだろうか。
ファンシーヤーンニットキャップ(全2種・各6600円)は、太さや素材の異なる糸を撚り合わせたファンシーヤーンを使ったこだわりのニットキャップだ。私服からイメージしたシルエットは、ストリート、カジュアルなどどんなファッションにもピッタリ。猫耳付きのブルーミックスは特別キュートに、ポコポコ毛糸のライムグリーンはシンプルな装いにもマッチしている。どちらもふんわりとした風合いで、いちご狩りやお花見など、春のおでかけにもぴったりなファッションアイテムになっている。
ニットビスチェ(全2種・各7700円)は、ファンシーヤーンにリボンなどを織り交ぜて、丁寧に編み上げたアイテムで、季節を問わず、レイヤードスタイルに取り入れやすいのも魅力だ。Tシャツやキャミソールの上に重ねて、誰でも気軽にニットの楽しさを味わうことができる。ほのかに甘くやわらかいピンクとシックなブラウンの心躍る2色は、宮脇咲良さんこだわりのセレクトだ。
■宮脇さんとのコラボを深掘りインタビュー！
今回は、「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」の狙いや、“愛編む with you(I am with you)”というブランドの合言葉に込めた想いなどについて、担当者に話を聞いてみた。
――コラボ編み物ブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」の狙いやターゲットを教えてください。
今回のコラボレーションは、現代の編み物ブームの象徴的な存在である宮脇さんと、私たちのブランドの想いが共鳴したことで実現しました。 昨今の編み物ブームの火付け役として、宮脇さんはとても大きい存在です。彼女が楽しそうに編み物に没頭する姿を拝見しながら、「いつかご一緒できたら」という願いを抱き続けていました。そんな折に素晴らしいご縁がつながり、このプロジェクトが始動しました。
私たちクチュリエは2025年9月にリブランディングを行い、特定の層に限定せず「つくる」ことに興味があるすべての人に向けた手作りキットを企画しています。活動の根底には、どんどん複雑化していく世の中で、「つくる」という行為を自分たちの手に取り戻すことが大切だという強い想いがあります。「つくる」ことには、日常の「べき論」や枠組みを取り払い、凝り固まった思い込みを揉みほぐす力があります。
なかでも今回は、宮脇さんの生き方や表現に共感し応援している人たち、そして彼女に影響を受けて編み物に興味を持った人たちへ、「自分を愛でる時間」としてのキットをお届けできればと考えています。誰もが本来の自分自身をのびやかに発露させる、「つくる」時間の尊い価値を、宮脇さんの感性を通してより多くの人に届けたいです。
――宮脇さんとのコラボはどのように生まれましたか？
クチュリエからのラブコールに宮脇さんが応えてくださったことで、この幸せなプロジェクトが始動しました。私たちは以前から、編み物ブームの象徴である宮脇さんの活動に注目しておりました。そして、私たちが何より光栄に感じたのは、宮脇さん自身が「クチュリエ」というブランドの特性を理解してくださっていたことです。クチュリエの真骨頂は、手作り初心者でも迷わず完成まで辿り着ける「わかりやすい作り方説明書」にあります。「編み物の楽しさを、より広く、多くの人に届けたい」という宮脇さんの熱い想いと、私たちのブランドの強みが深く共鳴したこと。それが、このコラボレーションを実現させる最大の原動力となりました。
また、単発のアイテムを作るだけでなく、初心者の人が段階的にスキルアップができる「DIYクロッシェレッスンの会」は、企画の初期段階から絶対に形にしたいという共通の目標として掲げていました。
――宮脇さんも関わった企画や商品開発で印象的だったことはありますか？
彼女の感性が加わったことで、単なる手芸キットを超え、ファッション性の高いプロダクトになった点が印象的です。宮脇さんは、アーティスト活動で世界を飛び回る多忙な日々を送られています。そのため、まずは私たちクチュリエで「宮脇咲良さん」という表現者のイメージを深く掘り下げ、これまで多くの手作りキットを手掛けてきた経験から、複数のプロダクト案を準備しました。提案した複数のコンセプトに対し、彼女自身の感性で一つひとつ丁寧に選択を重ねていただきました。特に、ニュアンスのある細かい色の配色や、身に着けた時のアイテムのフォルムといったディテールへのこだわりは非常に鋭く、編み物経験者としての視点が随所にちりばめられています。
――“愛編む with you(I am with you)”というコラボブランドの合言葉に込めた想いを教えてください。
編み物を愛する宮脇さんと、世界中にいる編み物好きの人たちが、同じ気持ちでつながる世界を理想に、言葉を考えました。編むことは、自分のため、誰かのため、そしてみんなのため。どの場合でも、編む過程には、完成するまでの間に込められた「想い」や「愛」が存在していると思います。
「つくるって楽しいね」「I am with you(直訳 : 私も同じ気持ちだよ)」。そんな気持ちを、編み物が大好きなみんなで共有できる。たとえ1人で編んでいても同じ想いでつながっている人たちが世界中にいる。このことに安心感を覚え、幸せを感じられる。そんな風に、「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」が編み物好きの多くの人たちに愛されるプロジェクトになるようにという願いをコンセプトに込めています。
――この記事で初めてクチュリエを知る読者に伝えたい特徴を教えてください。
クチュリエは「つくるよろこびは、ここにある。」をコンセプトに掲げ、手作りキットを通じて、「自分自身の心と向き合う豊かな時間」を提案しています。 私たちの最大の強みは、手芸店で何を選べばいいか迷ってしまう初心者の人でも、お届け箱を開けた瞬間から迷わず始められる「親切な設計」です。特に、2025年9月のリブランディング以降は、より多くの人に「つくる」という尊い体験を届けることを目指しています。
――昨今の編み物ブームによる影響はありましたか？
昨今の「編み物ブーム」の影響は非常に大きく、特に「かぎ針モチーフ編みの会」や、初心者向けに特化した「かぎ針編み『はじめてさんのきほんのき』の会」は、世代を問わず大変多くの人からご支持をいただき、累計販売数は12万個を超えています。若い世代の人が、編み物をファッションの一部として楽しんでくださるようになったことは、私たちにとっても大きな喜びです。
しかし、私たちはこれを単なる一過性の流行で終わらせたくないと考えています。編み物をはじめとする「手づくり」には、一生を通じて楽しむことができ、日々の暮らしに寄り添い、心を穏やかに整えてくれる普遍的な価値があります。ブームをきっかけに編み物を始めた人が、作ることで自分が満たされる感覚を長く愛し続けていただけるよう、これからも魅力的なプロダクトを提案し続けたいと思っています。
――最後にひと言お願いします！
クチュリエはキットのブランドですので、今回のように完成品を販売することは非常に珍しい試みです。しかし、そこには「編み物ができる、できないにかかわらず、宮脇さんの想いが形になったものを、すべての人にお届けしたい」という強い願いを込めました。手作りを楽しむ時間はもちろんのこと、完成したアイテムを「着る」「飾る」「愛でる」といった、さまざまな日常のシーンで楽しんでいただきたいです。宮脇さんとクチュリエがこだわり抜いた世界観が、日々に彩りを添える一助となれば、これほどうれしいことはありません。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」は、編む時間の楽しさと、完成したアイテムを身に着ける喜びの両方を叶えてくれる。編み物が好きな人も、これから取り組んでみたいという人も、宮脇さんの編み物好きとしてのこだわりが詰まったキットを手に、あなただけの特別な一品を編み上げてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■初心者でも取り組める！編み物好きの宮脇さんが企画から携わった編み物キットとは？
新コラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」に携わったLE SSERAFIMの宮脇さんは、大の編み物好き。公式のSNSにも編み物をしている様子や、作ったスカーフや小物などをアップしている。
今回登場した編み物キットでは、宮脇さん自身が編み物を始めたばかりのころに難しかったところを熟考するなど、企画の段階から彼女のこれまでの編み物経験が活かされている。そんな編み物キットには、かぎ針編みの基本を学べるキットや、韓国カフェにありそうなかわいいスイーツを編めるキット、かぎ針いらずで作れるお手軽ストラップのキットの3種類が登場する。それぞれのキットでは、1つのアイテムを仕上げられるキットが毎月届く仕様になっている。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYクロッシェレッスンの会」(1セット3300円・全6セット)は、クチュリエでも人気の「かぎ針編み はじめてさんのきほんのき」が、宮脇さんをイメージしたアイテムや色を取り入れた特別バージョンだ。基本の編み方が身につくので、自分の好きな毛糸で編めるようになるためのステップアップにもぴったり。たとえば、ロングマフラーで覚えるのは、2つの編み方だけ。3種類の色を使って、組み合わせの変化を楽しみながら編み上げることができる。また、モチーフチャームでは立体感のある編み方にチャレンジできる。1本の糸から花の形を作る楽しさを味わえる。ほかにもフリルシュシュ、サコッシュ、フォトカードケース、バブーシュカと、ライブにつけて行ったり、SNSで紹介したくなるようなアイテムが、初心者でも簡単に編めるキットだ。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYクロッシェスイーツポーチの会」(1セット4290円・全6セット)は、センイルケーキや犬のカップケーキなど、カラフルでポップな韓国風スイーツをモチーフにした6種類のポーチやきんちゃくが自分で編めるかぎ針編みキットだ。かわいく映えるデザインと、作りやすい小ぶりなサイズ感で、初心者でも気軽に編める工夫が満載されている。つまんで食べたくなってしまうフルーツや、とろけるクリームなど、再現性の高さにもうっとり。作ったアイテムたちを並べてカフェを巡る気分で楽しんでみては。
「編み物は少しハードルが高い」と感じる人におすすめなのは、ショートストラップのDIYキットの「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYショートストラップの会」(1セット4620円・全4セット)だ。コードを結びながら編む形なので、かぎ針を持っていない編み物初心者でも簡単に取り組める。宮脇さんがセレクトした「BLOOM」、「KAWAII」といったキーワードをレタービーズで編み込んでいく形で、集めてつなげればロングストラップとしてマルチに使える便利なアイテムになっている。
■コラボでは完成品も展開！宮脇さんの感性が息づくファッションアイテムとは？
今回のコラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」には、届いたらすぐに使えるファッションアイテムの完成品も登場している。宮脇さんがセレクトした、色使いと毛糸のふわりとした質感が息づくアイテムとは、一体どのようなものだろうか。
ファンシーヤーンニットキャップ(全2種・各6600円)は、太さや素材の異なる糸を撚り合わせたファンシーヤーンを使ったこだわりのニットキャップだ。私服からイメージしたシルエットは、ストリート、カジュアルなどどんなファッションにもピッタリ。猫耳付きのブルーミックスは特別キュートに、ポコポコ毛糸のライムグリーンはシンプルな装いにもマッチしている。どちらもふんわりとした風合いで、いちご狩りやお花見など、春のおでかけにもぴったりなファッションアイテムになっている。
ニットビスチェ(全2種・各7700円)は、ファンシーヤーンにリボンなどを織り交ぜて、丁寧に編み上げたアイテムで、季節を問わず、レイヤードスタイルに取り入れやすいのも魅力だ。Tシャツやキャミソールの上に重ねて、誰でも気軽にニットの楽しさを味わうことができる。ほのかに甘くやわらかいピンクとシックなブラウンの心躍る2色は、宮脇咲良さんこだわりのセレクトだ。
■宮脇さんとのコラボを深掘りインタビュー！
今回は、「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」の狙いや、“愛編む with you(I am with you)”というブランドの合言葉に込めた想いなどについて、担当者に話を聞いてみた。
――コラボ編み物ブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」の狙いやターゲットを教えてください。
今回のコラボレーションは、現代の編み物ブームの象徴的な存在である宮脇さんと、私たちのブランドの想いが共鳴したことで実現しました。 昨今の編み物ブームの火付け役として、宮脇さんはとても大きい存在です。彼女が楽しそうに編み物に没頭する姿を拝見しながら、「いつかご一緒できたら」という願いを抱き続けていました。そんな折に素晴らしいご縁がつながり、このプロジェクトが始動しました。
私たちクチュリエは2025年9月にリブランディングを行い、特定の層に限定せず「つくる」ことに興味があるすべての人に向けた手作りキットを企画しています。活動の根底には、どんどん複雑化していく世の中で、「つくる」という行為を自分たちの手に取り戻すことが大切だという強い想いがあります。「つくる」ことには、日常の「べき論」や枠組みを取り払い、凝り固まった思い込みを揉みほぐす力があります。
なかでも今回は、宮脇さんの生き方や表現に共感し応援している人たち、そして彼女に影響を受けて編み物に興味を持った人たちへ、「自分を愛でる時間」としてのキットをお届けできればと考えています。誰もが本来の自分自身をのびやかに発露させる、「つくる」時間の尊い価値を、宮脇さんの感性を通してより多くの人に届けたいです。
――宮脇さんとのコラボはどのように生まれましたか？
クチュリエからのラブコールに宮脇さんが応えてくださったことで、この幸せなプロジェクトが始動しました。私たちは以前から、編み物ブームの象徴である宮脇さんの活動に注目しておりました。そして、私たちが何より光栄に感じたのは、宮脇さん自身が「クチュリエ」というブランドの特性を理解してくださっていたことです。クチュリエの真骨頂は、手作り初心者でも迷わず完成まで辿り着ける「わかりやすい作り方説明書」にあります。「編み物の楽しさを、より広く、多くの人に届けたい」という宮脇さんの熱い想いと、私たちのブランドの強みが深く共鳴したこと。それが、このコラボレーションを実現させる最大の原動力となりました。
また、単発のアイテムを作るだけでなく、初心者の人が段階的にスキルアップができる「DIYクロッシェレッスンの会」は、企画の初期段階から絶対に形にしたいという共通の目標として掲げていました。
――宮脇さんも関わった企画や商品開発で印象的だったことはありますか？
彼女の感性が加わったことで、単なる手芸キットを超え、ファッション性の高いプロダクトになった点が印象的です。宮脇さんは、アーティスト活動で世界を飛び回る多忙な日々を送られています。そのため、まずは私たちクチュリエで「宮脇咲良さん」という表現者のイメージを深く掘り下げ、これまで多くの手作りキットを手掛けてきた経験から、複数のプロダクト案を準備しました。提案した複数のコンセプトに対し、彼女自身の感性で一つひとつ丁寧に選択を重ねていただきました。特に、ニュアンスのある細かい色の配色や、身に着けた時のアイテムのフォルムといったディテールへのこだわりは非常に鋭く、編み物経験者としての視点が随所にちりばめられています。
――“愛編む with you(I am with you)”というコラボブランドの合言葉に込めた想いを教えてください。
編み物を愛する宮脇さんと、世界中にいる編み物好きの人たちが、同じ気持ちでつながる世界を理想に、言葉を考えました。編むことは、自分のため、誰かのため、そしてみんなのため。どの場合でも、編む過程には、完成するまでの間に込められた「想い」や「愛」が存在していると思います。
「つくるって楽しいね」「I am with you(直訳 : 私も同じ気持ちだよ)」。そんな気持ちを、編み物が大好きなみんなで共有できる。たとえ1人で編んでいても同じ想いでつながっている人たちが世界中にいる。このことに安心感を覚え、幸せを感じられる。そんな風に、「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」が編み物好きの多くの人たちに愛されるプロジェクトになるようにという願いをコンセプトに込めています。
――この記事で初めてクチュリエを知る読者に伝えたい特徴を教えてください。
クチュリエは「つくるよろこびは、ここにある。」をコンセプトに掲げ、手作りキットを通じて、「自分自身の心と向き合う豊かな時間」を提案しています。 私たちの最大の強みは、手芸店で何を選べばいいか迷ってしまう初心者の人でも、お届け箱を開けた瞬間から迷わず始められる「親切な設計」です。特に、2025年9月のリブランディング以降は、より多くの人に「つくる」という尊い体験を届けることを目指しています。
――昨今の編み物ブームによる影響はありましたか？
昨今の「編み物ブーム」の影響は非常に大きく、特に「かぎ針モチーフ編みの会」や、初心者向けに特化した「かぎ針編み『はじめてさんのきほんのき』の会」は、世代を問わず大変多くの人からご支持をいただき、累計販売数は12万個を超えています。若い世代の人が、編み物をファッションの一部として楽しんでくださるようになったことは、私たちにとっても大きな喜びです。
しかし、私たちはこれを単なる一過性の流行で終わらせたくないと考えています。編み物をはじめとする「手づくり」には、一生を通じて楽しむことができ、日々の暮らしに寄り添い、心を穏やかに整えてくれる普遍的な価値があります。ブームをきっかけに編み物を始めた人が、作ることで自分が満たされる感覚を長く愛し続けていただけるよう、これからも魅力的なプロダクトを提案し続けたいと思っています。
――最後にひと言お願いします！
クチュリエはキットのブランドですので、今回のように完成品を販売することは非常に珍しい試みです。しかし、そこには「編み物ができる、できないにかかわらず、宮脇さんの想いが形になったものを、すべての人にお届けしたい」という強い願いを込めました。手作りを楽しむ時間はもちろんのこと、完成したアイテムを「着る」「飾る」「愛でる」といった、さまざまな日常のシーンで楽しんでいただきたいです。宮脇さんとクチュリエがこだわり抜いた世界観が、日々に彩りを添える一助となれば、これほどうれしいことはありません。
「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」は、編む時間の楽しさと、完成したアイテムを身に着ける喜びの両方を叶えてくれる。編み物が好きな人も、これから取り組んでみたいという人も、宮脇さんの編み物好きとしてのこだわりが詰まったキットを手に、あなただけの特別な一品を編み上げてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。