【28日・29日限定】最大3091円引き！ピザハットのお肉ピザが超お得！「肉の日」はピザパ決定。
ピザハットは、2026年1月28・29日の2日間限定で「肉の日」イベントを開催します。
テイクアウトもデリバリーもお得
毎月28・29日（2月は27・28日）に開催される「肉の日」限定イベントでは、お肉系ピザがスペシャルな価格で味わえます。1月は人気のお肉系ピザのハーフ＆ハーフが2種がお得に。さらに、「肉の日 2枚セット」は衝撃の3091円オフ！
超人気の「直火焼 テリマヨチキン」や「新・特うまプルコギ」などのガッツリお肉系ピザが登場するこの機会をお見逃しなく。
・最大1216円オフ！ ペパロニクラシック＆直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ
シンプルなアメリカンピザのペパロニクラシックと、特製マヨが絶妙な直火焼 テリマヨチキンの組み合わせは安定の美味しさ。
価格は通常2345円のところ、持ち帰りは1129円に（1216円引き）。デリバリーは1929円に（416円引き）。生地の種類はハンドトスのみ、Mサイズ限定です。きざみ海苔は別添。
・最大1396円オフ！ ペパロニクラシック＆新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ
定番お肉ピザのペパロニクラシックと、甘辛ダレがクセになる新・特うまプルコギの贅沢な組み合わせです。
価格は通常2525円のところ、持ち帰りは1129円に（1396円引き）。デリバリーは1929円になります（596円引き）。生地の種類はハンドトスのみ、Mサイズ限定です。旨辛コチュジャンソースは別添。
・最大3091円オフ！ 直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの「肉の日 2枚セット」
セールにはなかなか登場しない直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギが、1月の肉の日イベントでは2枚セットでお得に楽しめます。
価格は通常6020円のところ、持ち帰りは2929円に（3091円引き）。デリバリーは3939円に（2081円引き）。生地の種類はそれぞれハンドトスのみ、Mサイズ限定です。きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースは別添。
肉の日イベントや販売店舗の詳細は、公式サイトから確認できます。
また、一部店舗は持ち帰り専門店のため、配達を行っていません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部