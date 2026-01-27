【28日・29日限定】最大3091円引き！ピザハットのお肉ピザが超お得！「肉の日」はピザパ決定。

ピザハットは、2026年1月28・29日の2日間限定で「肉の日」イベントを開催します。

テイクアウトもデリバリーもお得

毎月28・29日（2月は27・28日）に開催される「肉の日」限定イベントでは、お肉系ピザがスペシャルな価格で味わえます。1月は人気のお肉系ピザのハーフ＆ハーフが2種がお得に。さらに、「肉の日 2枚セット」は衝撃の3091円オフ！

超人気の「直火焼 テリマヨチキン」や「新・特うまプルコギ」などのガッツリお肉系ピザが登場するこの機会をお見逃しなく。

・最大1216円オフ！ ペパロニクラシック＆直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

シンプルなアメリカンピザのペパロニクラシックと、特製マヨが絶妙な直火焼 テリマヨチキンの組み合わせは安定の美味しさ。

価格は通常2345円のところ、持ち帰りは1129円に（1216円引き）。デリバリーは1929円に（416円引き）。生地の種類はハンドトスのみ、Mサイズ限定です。きざみ海苔は別添。

・最大1396円オフ！ ペパロニクラシック＆新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ

定番お肉ピザのペパロニクラシックと、甘辛ダレがクセになる新・特うまプルコギの贅沢な組み合わせです。

価格は通常2525円のところ、持ち帰りは1129円に（1396円引き）。デリバリーは1929円になります（596円引き）。生地の種類はハンドトスのみ、Mサイズ限定です。旨辛コチュジャンソースは別添。

・最大3091円オフ！ 直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの「肉の日 2枚セット」

セールにはなかなか登場しない直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギが、1月の肉の日イベントでは2枚セットでお得に楽しめます。

価格は通常6020円のところ、持ち帰りは2929円に（3091円引き）。デリバリーは3939円に（2081円引き）。生地の種類はそれぞれハンドトスのみ、Mサイズ限定です。きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースは別添。

肉の日イベントや販売店舗の詳細は、公式サイトから確認できます。

また、一部店舗は持ち帰り専門店のため、配達を行っていません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部