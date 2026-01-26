エルモ＆クッキーモンスターがハイファッションに！メゾンスペシャル×セサミストリートの“大人の古着風コラボ”が登場
世代を超えて愛される「セサミストリート」が、いま注目のドメスティックブランド「MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)」とコラボ。“古着好きの大人”に刺さるヴィンテージ加工が施されたスウェットとロングスリーブTシャツ全6型が、2026年1月30日(金)より全国発売される。オンラインストアでは先行予約を受付中だ。
【写真】セサミストリートデザインのスウェットとロングスリーブTシャツを見る
■本物の古着のような“使い込まれた”風合い
今回のコラボでは、メゾンスペシャルが得意とするヴィンテージ加工技術を駆使し、プリントには意図的なかすれや色落ちを施している。まるで何年も着込んだ古着のような風合いで、キャラクターがボディに自然となじむ仕上がり。製品顔料染め後にフェードブリーチ加工、さらにスプレーでのブリーチを重ねるという手の込んだ工程を経ており、襟や裾には手作業でグラインダー加工も。このこだわりが、“使い込まれた”ようなリアリティを生んでいる。
■選べる6柄！推しキャラで選ぶもよし、デザインで選ぶもよし
ラインナップは、「スウェット」(1万7600円)と「ロングスリーブTシャツ」(1万5400円)の2型展開。それぞれ3柄×2カラー(ネイビー/ブラック)で、サイズは3サイズ展開だ。
スウェットは、エルモ単体、クッキーモンスター単体、そしてクッキーモンスター・エルモ・オスカーの集合の3柄。ロングスリーブTシャツは、クッキーを頬張るクッキーモンスターに「got cookie?」の文字が入ったユーモラスなデザイン、ハートを抱えたエルモのアート風デザイン、アンディ・ウォーホルを彷彿とさせる4分割グリッドのクッキーモンスターの3柄がラインナップする。
■メゾンスペシャルならではの“計算されたオーバーシルエット”
また、もう一つ見逃せないのが、メゾンスペシャルの代名詞ともいえるシルエット設計だ。身幅とアームを大きく取りながら、肩先に傾斜をつけることでドロップショルダーでありながら肩にフィットする独自のバランスを実現。だらしなく見えがちなオーバーサイズを、メリハリのある美しいシルエットに仕上げている。
1枚で主役になれるのはもちろん、ジャケットやコートのインナーとしても存在感を発揮。春先まで長く活躍してくれそうだ。
オンライン先行予約はすでにスタートしているので、気になる人は早めのチェックがおすすめ。色・柄・サイズによってはすでに予約完売しているものもあるため、お目当てのアイテムがある人は急いで。
取扱店舗：青山店、MENS新宿店(新宿LUMINE2 4階)、MENS横浜店(NEWoMan横浜 5階)、名古屋店、MENS大阪店(LUCUA大阪 7階)、心斎橋店、福岡店
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
