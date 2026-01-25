ロロ・ピアーナのバッグに宿る美学。2026年春夏、6つの名作へのオマージュ

ロロ・ピアーナが2026年春夏シーズンに発表したのは、メゾンを象徴する6つのバッグへの初のオマージュ。100年にわたり受け継がれてきた素材への敬意と、静かなラグジュアリーを体現する美意識が、現代のライフスタイルに寄り添うバッグとして昇華されました。触れた瞬間に伝わる上質さと、控えめで洗練された存在感。そのすべてが、大人の女性の日常にそっと寄り添います♡

伝統から生まれた6つのアイコンバッグ

《エクストラ・ポケット》《ベイル・バッグ》《エクストラ・バッグ》《ルーム・バッグ》《ギエラ・ショッパー》《ニードル・バッグ》の6型は、いずれもロロ・ピアーナの歴史と価値観を映し出す存在。

テキスタイルの世界で培われた感性が細部に息づき、バッグでありながらファブリックのような柔らかさと品格を感じさせます。

機能性と美しさを両立し、日常に自然と溶け込むデザインが魅力です。

素材とフォルムが生む静かな個性

ミニマリズムを象徴する《エクストラ・ポケット》、流動的でしなやかな《ベイル・バッグ》、構築美が際立つ《エクストラ・バッグ》、軽やかさを追求した《ルーム・バッグ》、実用性と優雅さを備える《ギエラ・ショッパー》、一枚革で仕上げた《ニードル・バッグ》。

それぞれが異なる個性を持ちながら、共通するのは素材への深い敬意と、触覚に訴える上質感です。

芸術との対話が引き出すバッグの魅力

撮影を手がけたシャルル・ネグレの柔らかな光の演出により、バッグのディテールと職人技が際立ちます。

さらに、彫刻家アレクサンドル・ノルの作品とともに撮影されることで、バッグは単なるアクセサリーを超え、芸術的存在へ。

素材の不完全さを美として捉えるノルの哲学は、ロロ・ピアーナのものづくりと深く共鳴しています。

日常に溶け込む、静かなラグジュアリー

ロロ・ピアーナのバッグは、主張しすぎることなく、持つ人の佇まいを美しく引き立てます。6つの名作へのオマージュは、過去を讃えながらも未来へと続くデザインの可能性を提示。

素材、フォルム、職人技が調和したバッグは、日常を豊かに彩る存在です。静かなラグジュアリーを愛する大人の女性にこそ手に取ってほしいコレクションです♪