動いても、洗っても大丈夫！型崩れしない、日常生活の相棒【チャンピオン】の速乾×軽量の万能スウェットがAmazonに登場中‼
着心地も、見た目もスマートに着こなそう。定番トレーニングウェア【チャンピオン】のスウェットがAmazonに登場中‼
チャンピオンのスウェットは、アクティブな日常生活やトレーニングシーンに対応するアイテムだ。
ポリエステル100パーセントの生地を使用し、従来のコットン素材に比べて速乾性と形態安定性に優れた設計。吸汗速乾機能「C VAPOR」により、スポーツ中も快適な状態をキープする。
適度な厚みとコットンライクな肌触りで、軽量かつ着心地の良さを両立。左袖にはトリコロールのブランドロゴワッペン、左胸にはロゴ刺繍をあしらい、シンプルながらもポイントのあるデザインに仕上げている。
すっきりとしたフィット感で、ランニングやジムウェアとしてはもちろん、デイリーにも活用できる万能な一枚。
