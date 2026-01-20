話題の「ボンボンドロップ」はどこで買える？絶対押さえておきたいポイントを紹介！

小中学生の女の子を中心に大人気のシール「ボンボンドロップ」。2026年1月現在、全国的に品薄状態で入手困難となっています。

手に入れるために、最低限押さえておきたいポイントを紹介します。

どこで買える？

ボンボンドロップシールとは？

ボンボンドロップシールは、ぷっくりとした立体感とツヤツヤとした透明感があるシールです。大人の女性にも人気で、スマホケースや小物のデコレーションにも使われています。

ちいかわ、サンリオ、ディズニー、たまごっち、スヌーピー、すみっコぐらしなど、人気キャラクターのコラボが多いのも人気の理由で、発売後すぐに品切れとなる場合がほとんどです。

公式での通販と抽選販売

クーリアの公式通販サイトでの先着販売のほか、不定期で抽選販売もあります。

ボンボンドロップの公式Xアカウント（＠bonbon_drop）やインスタグラムアカウント（＠bonbon_drop_seal）で案内があるので、フォロー＆チェックしておくのがおすすめです。

また、ハンズやキデイランドの抽選販売のお知らせもSNSで見かけました。

ほかに買える場所は？

筆者は、都内のイオンスタイルとローソンで見かけたことがあります。SNSを参考にすると、しまむら系列店、ドン・キホーテ、ロフト、ヴィレッジヴァンガード、文具店などで購入できるようです。

「はしごした」「たまたまタイミングよく買えた」といった声も多く、購入にはある程度の運と根気が必要かもしれません。

類似品・模倣品に注意

「BONBON DROP（ボンボンドロップ）」は、製造元のクーリアの登録商標（第6957426号）です。ネットショップでは類似品・模倣品も多く出回っています。特に中国語や韓国語の表記があるものは注意してください。高額転売品もよく見かけますが、定価は1シート300円台〜500円台の商品が多いです。

