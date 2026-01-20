小さくても特別。125周年のエコファーが輝く【コールマン】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
毎日に寄り添う使いやすさに、限定デザインの華やぎをひとさ【コールマン】のショルダーバッグ がAmazonに登場!
コールマンのショルダーバッグ は、フロントパネルには光沢感のあるエコファー素材を採用し、普段使いのスタイルにさりげないリッチさを添えてくれるアイテムだ。内側にはオールドロゴをあしらった限定インナー生地を使用し、開けた瞬間にも特別感を味わえる仕上がりだ。
容量は10リットルで、スマートフォンや財布、鍵、ペットボトルなどの必需品を持ち歩くのにちょうどいいサイズ感。近場のお出掛けや旅行時のセカンドバッグとしても活躍し、軽快に持ち運べる。メインコンパートメントに加えてWフロントポケットやサイドポケットを備え、コンパクトながら収納力も十分だ。
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けや斜め掛けなど好みのスタイルに合わせて使える。
定番の使いやすさに限定デザインの特別感を加えた、125周年ならではの魅力が詰まったバッグだ。
