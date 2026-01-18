伊藤桃々プロデュースRosem新作♡あざと可愛い最新ランジェリーが登場

Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル・伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、待望の新作ランジェリーが登場。2026年1月8日(木)19時より公式オンラインストアにて販売がスタートします。“あざと可愛い”をキーワードに、上質感とロマンティックなムードを両立した新作は、身に纏うだけで気分まで高めてくれる存在。細部までこだわり抜かれたデザインに注目です。

フローラルホワイトの洗練ロマン



研ぎ澄まされた美しさを感じさせるフローラルホワイトは、谷間中央のクロスコードがさりげない色気を演出。

ショーツのコードには凹凸のあるデザインコードを使用し、食い込みにくくやさしい肌あたりを実現しています。

立体的なローズ刺繍が高級感を添え、フルバックショーツとTバックショーツの2タイプを展開。“かわいい”と“上質感”を丁寧に詰め込んだ、特別感のある一着です。

ローズピンクで叶える甘い色気



視線を奪うローズピンクは、バラ柄エンブレースにチュールモチーフとケミカルモチーフを重ね、まるで本物の花のような立体感を表現。

花の中心にあしらわれたラインストーンが、動くたびに上品なきらめきを放ちます。腰元はアシンメトリーなWコード仕様で、さりげなく色っぽさをプラス。

春の訪れを感じさせる華やかなムードが魅力です♪

サイズ展開と価格をチェック



今回の新作ランジェリーは、ブラサイズA～Gカップ、アンダーバスト65～75まで幅広く対応。

ショーツはアンダー65がMサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75のみアンダー75はLサイズ（ヒップ92-100cm）となっています。

カラーはフローラルホワイトとローズピンクの2色展開で、価格はいずれも4,980円(税込)。自分にぴったりのサイズとデザインを選べるのも嬉しいポイントです。

Rosemで纏う“あざと可愛い”新しい私



伊藤桃々の感性が詰まったRosemの新作ランジェリーは、可愛さだけでなく着心地や上質感にもこだわった仕上がり。

フローラルホワイトの洗練美も、ローズピンクの甘さも、どちらも日常を特別にしてくれる存在です。

自分へのご褒美や気分を変えたい日に取り入れて、内側からときめく時間を楽しんでみて♡公式オンラインストアでの発売をお見逃しなく。